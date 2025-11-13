Rättslig expert till Spelinspektionens Rättsavdelningen
Spelinspektionen / Juristjobb / Strängnäs Visa alla juristjobb i Strängnäs
2025-11-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spelinspektionen i Strängnäs
Är du jurist med gedigen erfarenhet och vill bidra till ett samhällsviktigt uppdrag genom att arbeta med domstolsprocesser och komplexa juridiska frågeställningar? Då har vi jobbet för dig! Vi är en expertmyndighet i Strängnäs med ett stort och viktigt uppdrag och vi vill ha din hjälp att göra Spelinspektionen ännu bättre.
Det här får du jobba med hos oss
Du kommer att vara placerad på myndighetens Rättsavdelning som för närvarande består av fyra erfarna jurister och leds av chefsjuristen. Vi har en prestigelös och stimulerande arbetsmiljö med högt i tak där vi solidariskt ställer upp för varandra.
Rättsavdelningen ger juridiskt expertstöd åt myndighetens andra avdelningar, generaldirektör och styrelse. Avdelningen företräder också myndigheten i domstol och ansvarar bland annat för internutbildning inom flera rättsområden för myndighetens anställda. Domstolsprocesserna kan vara komplexa samtidigt som lagstiftningen är relativt ny och under förändring, vilket innebär att praxis ofta saknas.
Den aktuella tjänsten innefattar att företräda myndigheten i domstol och att vara ett stöd till den operativa avdelningens arbete med bl.a. licens- och tillståndsgivning, ingripanden och tillsyn. Du kommer även att arbeta med regelgivning, remisser och vissa mer strategiska myndighetsövergripande juridiska frågor.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du ska ha flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och att arbeta med domstolsprocesser.
Erfarenhet av muntlig processföring i domstol samt lagstiftnings- och föreskriftsarbete är meriterande. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Erfarenhet av spellagstiftningen kan också vara meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Spelinspektionen
5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan licens ska hålla sig borta från den svenska spelmarknaden.
Vi erbjuder dig möjlighet till ett stimulerande och varierande jobb, med engagerade kollegor och bra förmåner, som t.ex. friskvård, möjlighet att arbeta på distans halva din arbetstid samt flexibla arbetstider. Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 80 medarbetare. Vi jobbar i trevliga lokaler med egna arbetsrum. Myndigheten är placerad i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg från Stockholm på mindre än en timme.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Innan anställning sker en kontroll mot belastningsregistret enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister. Ersättning
Individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spelinspektionen
(org.nr 202100-3310), http://www.spelinspektionen.se/ Jobbnummer
9604056