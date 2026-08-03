Rättsenheten söker en eller flera kammarrättsassessorer
Sveriges Domstolar, Rättsavdelningen / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-08-03
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Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
1 plats(er).
Nu söker vi en eller flera kammarrättsassessorer med möjlig placering i Malmö, Göteborg eller Umeå.
Vilka är vi?
Rättsenheten är en del av Domstolsverkets rättsavdelning i vilken också enheten för internationella relationer ingår. På rättsenheten arbetar cirka 15 jurister, varav majoriteten är assessorer, samt en administratör. Medarbetarna är placerade i Jönköping, Malmö, Göteborg och Umeå.
Rättsenhetens huvudsakliga uppgift är att bidra med rättslig expertkompetens till andra delar av Domstolsverket och se till att det finns rättsliga förutsättningar för det utvecklingsarbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar.
Utöver den interna juridiska rådgivningen har rättsenheten en mängd andra uppgifter, till exempel att
samordna Domstolsverkets författningssamling (DVFS)
samordna och besvara samtliga remisser och delningar samt följa upp de remisser som besvarats när dessa bedöms få konsekvenser för Sveriges Domstolar
handlägga skadeståndsfrågor och överklaganden av domstolarnas administrativa beslut
samordna och besvara internationella enkäter om det svenska rättsväsendet
utreda behov av författningsändringar och ta fram hemställningar
representera Domstolsverket i samverkansgrupper och nätverk med andra myndigheterPubliceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som jurist på rättsenheten arbetar du med olika frågor som påverkar Sveriges Domstolar. Du har kvalificerade juridiska uppgifter inom olika rättsområden som kan växla över tid. Arbetet innebär både att ta fram fördjupade rättsliga analyser och att hantera ärenden av mer löpande karaktär. Som jurist har du en viktig roll i de olika utvecklingsarbeten som pågår på Domstolsverket och du deltar i olika uppdrag och projekt med medarbetare från olika delar av myndigheten. Samtliga jurister handlägger också remisser och delningar och stöttar andra delar av Domstolsverket vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Arbetet på rättsenheten innebär nära samarbete och samordning med alla avdelningar på Domstolsverket men särskilt med Avdelningen för domstolsutveckling, Säkerhetsstaben och IT-avdelningen. Rättsenheten har även många kontakter med domstolar, nämnder, Regeringskansliet och myndigheter inom framför allt rättsväsendet. Vissa internationella kontakter förekommer också.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är assessor från kammarrätt och har intresse av att arbeta med utveckling av Sveriges Domstolar. Arbetet som jurist på rättsenheten ställer stora krav på analytisk förmåga, gott omdöme och juridisk skicklighet. Juristerna förutsätts snabbt kunna sätta sig in i nya, komplicerade ämnesområden och ge svar på olika juridiska frågor. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och även gärna på engelska.
Det är viktigt att du är driven och nyfiken och trivs med att ha olika frågor på ditt bord samtidigt. Du förväntas kunna arbeta självständigt och vara bekväm med att ta egna initiativ. Arbetet på Domstolsverket ställer stora krav på flexibilitet och kräver att du har ett problemlösande förhållningssätt. Du kommer att arbeta med andra jurister men även med andra yrkeskategorier och det krävs därför att du har en mycket god samarbetsförmåga och är prestigelös. Arbetet på rättsenheten är utåtriktat och det är därför också viktigt att du har en väl utvecklad förmåga att knyta och förvalta kontakter.
Frågor om offentlighet och sekretess samt dataskydd är centrala delar av arbetet på enheten och det är därför en fördel om du är intresserad av dessa rättsområden.
Erfarenhet av juridiskt kvalificerat arbete på andra myndigheter, till exempel Regeringskansliet, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad upp till sex år med eventuell möjlighet till förlängning. För assessorer som inte har kvar sin anställning i domstol finns möjlighet till tillsvidareanställning. Provanställning kan då komma att tillämpas.
Placeringsort är Malmö, Göteborg eller Umeå. Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Domstolsverket erbjuder möjlighet till visst distansarbete. Vissa resor i tjänsten förekommer.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön. (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
411 39 GÖTEBORG Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Rättsavdelningen Kontakt
Facklig företrädare, ST
Magnus Danielsson +4636155363 Jobbnummer
10018409