Rättsenheten söker en eller flera assessorer med placering i Jönköping

2026-01-15
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Vilka är vi?
Rättsenheten är en del av Domstolsverkets rättsavdelning i vilken också enheten för internationella relationer ingår. På rättsenheten arbetar cirka 15 jurister, varav majoriteten är assessorer, samt en administratör. Medarbetarna är placerade i Jönköping, Malmö, Göteborg och Umeå.
Rättsenhetens huvudsakliga uppgift är att bidra med rättslig expertkompetens till andra delar av Domstolsverket och se till att det finns rättsliga förutsättningar för det utvecklingsarbete som bedrivs inom Sveriges Domstolar.
Utöver den interna juridiska rådgivningen har rättsenheten en mängd andra uppgifter, till exempel att
• samordna Domstolsverkets författningssamling (DVFS)
• samordna och besvara samtliga remisser och delningar samt följa upp de remisser som besvarats när dessa bedöms få konsekvenser för Sveriges Domstolar
• handlägga skadeståndsfrågor och överklaganden av domstolarnas administrativa beslut
• samordna och besvara internationella enkäter om det svenska rättsväsendet
• utreda behov av författningsändringar och ta fram hemställningar
• representera Domstolsverket i samverkansgrupper och nätverk med andra myndigheter
Jurister som är placerade i Jönköping arbetar som regel också med frågor om säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap och är ett viktigt juridiskt stöd till Säkerhetsstaben.
Som jurist på rättsenheten arbetar du med olika frågor som påverkar Sveriges Domstolar. Du har kvalificerade juridiska uppgifter inom olika rättsområden som kan växla över tid. Arbetet innebär både att ta fram fördjupade rättsliga analyser och att hantera ärenden av mer löpande karaktär. Som jurist har du en viktig roll i de olika utvecklingsarbeten som pågår på Domstolsverket och du deltar i olika uppdrag och projekt med medarbetare från olika delar av myndigheten. Samtliga jurister handlägger också remisser och delningar och stöttar andra delar av Domstolsverket vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Arbetet på rättsenheten innebär nära samarbete och samordning med alla avdelningar på Domstolsverket men särskilt med Avdelningen för domstolsutveckling, Säkerhetsstaben och IT-avdelningen. Rättsenheten har även många kontakter med domstolar, nämnder, Regeringskansliet och myndigheter inom framför allt rättsväsendet. Vissa internationella kontakter förekommer också.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är assessor från hovrätt eller kammarrätt och har intresse av att arbeta med utveckling av Sveriges Domstolar. Arbetet som jurist på rättsenheten ställer stora krav på analytisk förmåga, gott omdöme och juridisk skicklighet. Juristerna förutsätts snabbt kunna sätta sig in i nya, komplicerade ämnesområden och ge svar på olika juridiska frågor. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och även gärna på engelska.
Det är viktigt att du är driven och nyfiken och trivs med att ha olika frågor på ditt bord samtidigt. Du förväntas kunna arbeta självständigt och vara bekväm med att ta egna initiativ. Arbetet på Domstolsverket ställer stora krav på flexibilitet och kräver att du har ett problemlösande förhållningssätt. Du kommer att arbeta med andra jurister men även med andra yrkeskategorier och det krävs därför att du har en mycket god samarbetsförmåga och är prestigelös. Arbetet på rättsenheten är utåtriktat och det är därför också viktigt att du har en väl utvecklad förmåga att knyta och förvalta kontakter.
Frågor om offentlighet och sekretess samt dataskydd är centrala delar av arbetet på enheten och det är därför en fördel om du är intresserad av dessa rättsområden.
Erfarenhet av juridiskt kvalificerat arbete på andra myndigheter, till exempel Regeringskansliet, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad upp till sex år med eventuell möjlighet till förlängning. För assessorer som inte har kvar sin anställning i domstol finns möjlighet till tillsvidareanställning. Provanställning kan då komma att tillämpas.
Det finns en eller flera lediga anställningar. Placeringsort är Jönköping. Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Domstolsverket erbjuder möjlighet till visst distansarbete. Vissa resor i tjänsten förekommer.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
