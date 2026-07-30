Ranrikegården söker undersköterskor på dag/kväll!
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-07-30
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
🌟 Vill du göra skillnad och ha kul på jobbet?
Hos oss tar alla ansvar för att utveckla verksamheten och skapa framgång – tillsammans! Vi är stolta över vårt viktiga arbete för Kungälvs invånare som behöver vårt stöd. Här får du ett jobb som är både roligt och meningsfullt. Vi älskar att tänka nytt och hitta smarta lösningar för dagens och morgondagens utmaningar. Vill du växa med oss? 🚀
Om Ranrikegården
Vi söker dig som vill jobba dag/kväll på vårt vård- och omsorgsboende Ranrikegården – ett tryggt hem för personer med kognitiv svikt mitt i centrala Kungälv. Här finns 50 fina lägenheter och ett härligt team som väntar på dig! Många av våra hyresgäster älskar att komma ut och promenera längre sträckor – därför är det ett stort plus om du själv tycker om frisk luft och promenader! 🌿🚶♀️Dina arbetsuppgifter
Ge våra hyresgäster trygg och god omsorg utifrån deras behov
Hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter 🍲
Samverka med anhöriga och skapa meningsfulla möten
Vardagssysslor som städning och tvätt 🧹👕
Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 💊
Kontaktmannaskap och ombudsuppdrag – här får du chans att påverka och utvecklas! 🌟Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor, säkerställer god omsorg och vill bidra till meningsfulla möten med våra hyresgäster. Du bör ha god samarbetsförmåga, arbeta kvalitetsmedvetet och kunna skapa förtroendefulla relationer. Som person är du empatisk, flexibel, självgående och ansvarsfull.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du vara:
Utbildad undersköterska där du kan uppvisa skyddad yrkestitel.
Ha goda datakunskaper och goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Påbyggnadsutbildning inom demensvård eller tidigare erfarenhet från att arbeta med personer som har kognitiv svikt.
Erfarenhet av social dokumentation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess. ✔️
OBS! I samband med ett erbjudande om anställning kommer vi att be dig visa upp ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Det är ett enkelt steg och något du beställer smidigt via Polismyndighetens e‐tjänst: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Kommunal Kommunal 0104429445 Jobbnummer
10016465