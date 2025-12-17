Rangerare till fordonsanläggning | Heltid | Rosersberg
2025-12-17
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba heltid hos en av våra kunder i Rosersberg med att hantera fordon på deras anläggning.
Arbetsuppgifterna består främst av att rangera och flytta fordon inom området, se till att bilarna står korrekt placerade och är redo för vidare hantering eller leverans. Du kommer även att arbeta med att hålla ordning på gården, identifiera och kontrollera fordon samt registrera information i system vid behov.
Tjänsten passar dig som gillar att jobba utomhus, trivs med fysiskt arbete och har ett öga för struktur och ordning. Ett intresse för bilar är en fördel - men viktigast är att du tar ansvar för dina uppgifter och har ett högt säkerhetstänk.
B-körkort är ett krav. Erfarenhet av fordonslogistik eller liknande arbete är meriterande.Profil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som konsult hos oss representerar du inte bara dig själv, utan är också en viktig del av vårt team ute hos kund. I din roll bidrar du till att arbetet flyter smidigt, säkert och med hög kvalitet - varje dag.
Vi söker dig som vill arbeta heltid, måndag till fredag, med arbetstider förlagda mellan kl. 07:00-15:30. Uppdraget innebär att arbeta utomhus med att rangera och flytta fordon inom ett större område, samt att bidra till att gården hålls organiserad och strukturerad.Kvalifikationer
• B-körkort för manuell växellåda
• Mycket god körvana och trygghet i att hantera olika bilmodeller
• Svenska obehindrat i tal och skrift
• Noggrann, flexibel och ansvarstagande
• Drogfri
För att vara aktuell för tjänsten krävs ett rent belastningsregister - detta kontrolleras som en del av urvalsprocessen.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom fordonslogistik eller bilhantering
• Lagervana och förståelse för logistikflöden
• Erfarenhet från PDI och/eller bilhall
• Fordonsrelaterad utbildning
• Erfarenhet av rekond, tvätt eller liknande
• Stort intresse för bilar och fordonshantering
Vill du ha ett fysiskt aktivt och varierat jobb där du får arbeta med bilar i en strukturerad miljö - med chans till utveckling? Då är det här rätt tjänst för dig! Ersättning
Fast lön
