Ramptekniker sökes till Åre Östersund Airport!
Vill du ha ett arbete med variation, tempo och lagarbete i fokus? På Åre Östersund Airport blir du en del av ett engagerat team som tillsammans ser till att resan för våra passagerare och flygbolag fungerar smidigt och säkert - varje dag. Vad innebär rollen?
Som Ramptekniker arbetar du på flygplatsens Airside med fokus på lastning och lossning av bagage samt service till flygbolag och besättningar. Rollen är varierande och innebär även arbete hos Passagerarservice och andra uppgifter som bidrar till flygplatsens dagliga drift. Här får du ett omväxlande arbete där samarbete, säkerhet och service alltid står i centrum. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Lastning och lossning av flygplanens bagage
Service och support till flygbolag
Assistera passagerare med särskilda behov
Bidra till att lokaler och miljö håller hög standard
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
B-körkort
God fysisk kondition
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från flygplatsarbete
C-körkort
Som person är du serviceinriktad, noggrann och gillar att ha olika typer av arbetsuppgifter. Du jobbar bra på egen hand samt samarbetar väl med andra.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en varierad arbetsmiljö i unik fjällmiljö, med härligt lagarbete, utvecklingsmöjligheter, trygga anställningsvillkor och ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tomas Wallin på tomas.wallin@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den XX, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
