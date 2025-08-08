Ragn-Sells söker sektionschef insamling Skaraborg
Nu söker vi en sektionschef till insamlingsverksamheten i Skaraborg!
På Ragn-Sells gör vi riktig skillnad varje dag, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.
Är du en engagerad ledare med intresse för logistik och cirkulär ekonomi? Vill du vara med och driva utvecklingen mot en hållbar framtid?Ragn-Sells Recycling, region Mitt Väst söker nu en engagerad sektionschef till sin insamlingsverksamhet i Skaraborg. Insamlingsverksamheten är en viktig del i företagets ambition att optimera logistiken och bidra till en grönare framtid.
Läs mer på www.ragnsells.se
Som sektionschef har du en nyckelroll i att säkerställa att materialflöden hanteras och transporteras effektivt och hållbart, med fokus på återvinning och optimering. Du kommer att leda 10 medarbetare och ansvara för fordonsflottan i Skaraborg. Du ansvarar även för avtal och samarbetet med verksamhetens lejdåkare. Resor förekommer inom geografin, då du har medarbetare och fordon som utgår från våra olika anläggningar i Vara, Lidköping och Tidaholm. Rollen ingår i avdelningens ledningsgrupp och du rapporterar direkt till avdelningschef.
Övriga huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla ett team av kompetenta chaufförer
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning för din sektion
Arbetsmiljöansvar
Ansvar för den dagliga driften och att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och säkert
Utveckla och implementera arbetsrutiner och processer
Säkerställa att gällande lagar såsom kör- och vilotider, ADR och kundkrav efterlevs
Nära samarbete med sektionschefer för våra anläggningar och material samt andra sektioner inom företaget
Tjänsten är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Placeringsort är Vara, med möjlighet att sitta på anläggningarna i Lidköping och Tidaholm.Profil
Vi tror att erfarenhet av ledarskap och/eller kunskap inom logistik- och transportbranschen är starkt meriterande för att lyckas i rollen. Framförallt lockas du av att utvecklas vidare inom dessa två områden. Har du relevant branscherfarenhet är det givetvis meriterande. Du har en god förmåga i att kombinera operativt och strategiskt arbete och har ett tydligt engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort.
För att lyckas i rollen som sektionschef så besitter du ett samarbetsinriktat, entusiasmerande och närvarande ledarskap där du genom ditt engagemang och lyhördhet skapar goda relationer med såväl kollegor som kunder. Du har en god förmåga att snabbt skapa dig ett helhetsperspektiv, kombinerat med en nyfikenhet av att implementera innovativa lösningar inom transport- och materialhantering. Du är dessutom beslutsmässig och arbetar kundorienterat, där du ser vikten av att utveckla både affären och verksamheten. Som en del av teamet på Ragn-Sells bidrar du till en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och en vilja av att ständigt förbättras.
Vi erbjuder dig:
En variationsrik och spännande tjänst inom en av Sveriges viktigaste branscher
En familjär arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor
Goda anställningsvillkor med bland annat kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånsbil
Tydliga kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi
Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till Ragn-Sells där du i rollen som sektionschef kommer ha en stor påverkan på både din egen och företagets fortsatta utveckling. Här har du möjligheten att bli en del av ett redan starkt team hos en arbetsgivare som leder utvecklingen inom återvinning och hållbarhet.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om Ragn-Sells:
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Så ansöker du
