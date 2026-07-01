Radiolog med inriktning mot bukradiologi till Stockholm
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Är du specialist inom radiologi och söker en spännande utmaning i Stockholm?
Vi söker specialister som har erfarenhet inom bukradiologi eller vill fördjupa dina kunskaper inom detta område. Här får du arbeta på en av Stockholms mest avancerade radiologiska avdelningar, där fokus ligger på utveckling, innovation och högkvalitativ vård.
Vi söker dig som:
Är specialist inom radiologi med erfarenhet av eller intresse för att utvecklas inom bukradiologi.
Har god förmåga att arbeta med avancerad bilddiagnostik och interventioner inom bukområdet.
Är en lagspelare med engagemang för både kliniskt arbete och forskningsverksamhet.
Vill bidra till att utveckla sjukhusets verksamhet och vara en del av ett team som arbetar för att nå nya höjder inom radiologi.
Vad sjukhuset erbjuder:
Arbete med den senaste teknologin: En toppmodern arbetsplats där du får arbeta med avancerad utrustning och metoder inom bukradiologi.
Utvecklingsmöjligheter: Sjukhuset satsar på din karriärutveckling och erbjuder utbildningsprogram, vidareutbildning och forskningsmöjligheter.
Forskning och innovation: En dynamisk miljö där du har chans att delta i forskningsprojekt och kliniska studier, i nära samarbete med andra specialister.
Möjlighet att påverka: Du får vara med och forma framtidens diagnostik och behandling inom bukradiologi, med stort utrymme för egna initiativ.
Ta nästa steg i din karriär och ansök nu , vi ser fram emot att höra från dig!
Vi behandlar givetvis all kontakt konfidentiellt.
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 58 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790 Jobbnummer
9988008