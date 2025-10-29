Radiolog inom bukradiologi till Stockholm!
Är du specialist inom radiologi och söker en spännande utmaning i Stockholm?
Vi söker specialister som har erfarenhet inom bukradiologi eller vill fördjupa dina kunskaper inom detta område. Här får du arbeta på en av Stockholms mest avancerade radiologiska avdelningar, där fokus ligger på utveckling, innovation och högkvalitativ vård.
Vi söker dig som:
Är specialist inom radiologi med erfarenhet av eller intresse för att utvecklas inom bukradiologi.
Har god förmåga att arbeta med avancerad bilddiagnostik och interventioner inom bukområdet.
Är en lagspelare med engagemang för både kliniskt arbete och forskningsverksamhet.
Vill bidra till att utveckla sjukhusets verksamhet och vara en del av ett team som arbetar för att nå nya höjder inom radiologi.
Vad sjukhuset erbjuder:
Arbete med den senaste teknologin: En toppmodern arbetsplats där du får arbeta med avancerad utrustning och metoder inom bukradiologi.
Utvecklingsmöjligheter: Sjukhuset satsar på din karriärutveckling och erbjuder utbildningsprogram, vidareutbildning och forskningsmöjligheter.
Forskning och innovation: En dynamisk miljö där du har chans att delta i forskningsprojekt och kliniska studier, i nära samarbete med andra specialister.
Möjlighet att påverka: Du får vara med och forma framtidens diagnostik och behandling inom bukradiologi, med stort utrymme för egna initiativ.
Ta nästa steg i din karriär och ansök nu , vi ser fram emot att höra från dig!
Vi behandlar givetvis all kontakt konfidentiellt.
