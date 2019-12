Radio - Lokal eller nationell säljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-24Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi söker just nu nästa kollega till vår kund. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar branschens bästa kandidater.Radio - Lokal eller nationell säljareANLEDNING TILL REKRYTERINGAnställa för att öka tillväxt och omsättning till bolaget med hjälp av en glad, positiv, engagerad och driven person som brinner för sin ort och gärna vill hjälpa företagen i sin omgivning att nå ut till sin målgrupp och sina lokala konsumenter potentiella kunder och lyssnare. Öka värdet i bolaget med hjälp av en driven, entreprenöriell och tävlingsinriktad personlighet som vill utvecklas med Radion som media och växa i sin professionella roll i och med försäljning mot företag på sin ort. Öka personalstyrkan och genom detta få in en ny engagerad medarbetare till vårt core-team som på sikt erbjuds utvecklingsmöjligheter i och med att denna kan växa in i nya större tjänster inom koncernen efter rätt prestationer.TJÄNSTENLokal säljare Radio. Med fokus att förhöja relationen med befintliga samt framförallt besöka potentiella nya kunder som vill marknadsföra sig via etern. Mycket eget ansvar. Mycket frihet under ansvar och alltid tuffa sälj- och aktivitetsmål i denna drivna organisation. En entreprenöriell personlighet som är självdriven passar in i bolaget. Som kan jobba under eget initiativ med driv att besöka 1,6 möten/dag ca 8 möten/vecka. Genom uppsökande försäljning, telefonkontakt, mötesbokning följt utav personliga möten, fältförsäljning. Du bör vara duktig att bygga och bevara kundkontakter och relationer. Du har lätt att vara din egen motor.2019-12-24Mediasäljare, du har troligtvis ca 2-3 års erfarenhet. Som person är du förtroendeingivande och övertygande i dina kontakter med kunder. Du har engagemanget och affärsmässigheten som krävs för att bygga långsiktiga relationer. Drivet och självdisciplin att våga göra direktavslut och hålla aktiviteten uppe på en stabil och ständigt hög nivå för att klara de tuffa målen och konkurrensen i bolaget som består av ytterst drivna individer. Du är engagerad, ihärdig samt har ett stort eget driv och starkt kund- och relationsfokus. Du älskar människor och är inte rädd att ta kontakter och erbjuda lösningar, och sälja till stora och små bolag, lokalt och nationellt på sikt. Du är van vid att driva projekt och trivs med att arbeta självständigt och med mycket eget ansvar.KUNDERNAKunderna är lokala företag som vill nå ut till sin målgrupp, lokala hushåll och sina lokala konsumenter, potentiella kunder och lyssnare, lokalt eller nationellt.DU ERBJUDSEtt jobb med Sveriges mest spännande medieslag, radio. Du kommer jobba med att sälja radioreklam för några av Sveriges mest spännande och aktuella radiokanaler. Vi erbjudre förstås marknadsmässig grundlön plus provisionsavtal utan tak. Individuell lönesättning beroende på erfarenhet tillämpas dock och förhandlas i anställningsskede. Tjänstedator och tjänstemobil ingår.ANSÖKANI denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan till work@talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-01-06Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019185