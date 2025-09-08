Rådgivningssjuksköterska, Sjukvårdsrådgivningen 1177
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-09-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - Välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Verksamheten består av 40 medarbetare och är förlagd i Karlstad, Arvika och Torsby. Vi arbetar med rådgivning på telefon för att tidigt bedöma patientens behov och hjälpa patienten till rätt vårdnivå.
1177 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och en modern arbetsplats som fullt ut använder den digitala utvecklingen. Efter introduktion och när du känner dig trygg i din roll ger vi möjlighet till en flexibel arbetsplats där viss del av arbetstiden kan förläggas i hemmet enligt riktlinjerna för verksamheten.
Vill du vara med att skapa en enkel, tydlig och trygg väg för patienten in och igenom vården? Då ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som rådgivningssjuksköterska hos oss får du en varierad arbetsdag där ingen stund och samtal är det andra likt. Tillsammans med erfarna kollegor gör du skillnad för många och med hjälp av utvecklande stödsystem bemöter du människor på det sättet som lämpar sig bäst utifrån deras behov.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att bedöma patienters vårdbehov med hjälp av rådgivningsstöd. Du gör bedömningar utifrån den inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd. Ger en metodisk och strukturerad rådgivning till råd och/eller hänvisning till lämplig vårdnivå.
Tjänsterna är mixtjänst.
Vi erbjuder dig ett varierat, spännande och utvecklande arbete med patienten i fokus. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll och ger goda förutsättningar genom en anpassad introduktion.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet. Har du erfarenhet av telefonrådgivning eller relevant vidareutbildning är det meriterande men inte avgörande. Ett plus är om du har erfarenhet från vårdcentral eller akutsjukvård.
Vi tror att du lockas av utmaningen i att varje samtal är unikt och ger dig möjligheten att hjälpa människor till bättre hälsa. Vi uppskattar att du har en förmåga att kunna samarbeta och bidra med god arbetsmiljö. Du är trygg i din yrkesroll och van av att göra bedömningar. För att kunna ge bästa möjliga vårdkoordinering ska du även ha god kännedom om värmländsk sjukvård.
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är duktig på att kommunicera och att lyckas skapa delaktighet samt trygghet i mötet med andra människor. Du är lösningsfokuserad och flexibel med förmåga att arbeta med ett tydligt patientfokus.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Sjukvårdsrådgivningen Värmland Kontakt
Kirsi Stenqvist 010-8315081 Jobbnummer
9496111