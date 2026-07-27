Rådgivningssjuksköterska med inriktning stöd till hemtjänsten
Säffle Kommun / Sjuksköterskejobb / Säffle Visa alla sjuksköterskejobb i Säffle
2026-07-27
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Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Vill du arbeta nära verksamheten och göra skillnad i vardagen för både invånare och personal? Är du en erfaren sjuksköterska som vill ha en rådgivande, stödjande och utvecklande roll? Då kan du vara den vi söker till vårt projekt i Säffle kommun.
Om projektet
Säffle kommun bedriver vård och omsorg med fokus på trygghet, kvalitet och god samverkan. Som rådgivningssjuksköterska har du en viktig roll i att stödja hemtjänstens medarbetare i hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Uppdraget är främst rådgivande och bidrar till att stärka både patientsäkerheten och personalens kompetens samt vara delaktig i samordningen kopplad till utskrivningsprocessen.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Projektet inledande varaktighet är 1 år med ev förlängning efter utvärdering.Dina arbetsuppgifter
I rollen som rådgivningssjuksköterska med samordningsansvar kommer du bland annat att:
Ge rådgivning och stöd till hemtjänstens personal i omvårdnads- och hälsofrågor.
Göra bedömningar av hälsotillstånd via telefon . Tillgång till digitala bedömningsstöd finns.
Vara delaktig i utskrivningsprocesser, där sjuksköterskekompetens identifieras.Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av hälso- och sjukvård, gärna inom utskrivningsprocessen samt rådgivning.
Du är trygg i din yrkesroll och van att göra självständiga bedömningar.
Har god pedagogisk och kommunikativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Du har ett professionellt och lugnt förhållningssätt, är lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du trivs med att stötta andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete.
Dagtidstjänst
En nära organisation med korta beslutsvägar
Förmåner enligt kollektivavtal Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 Juni.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Relevant registerutdrag skall uppvisas innan anställning
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle Kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
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661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg Kontakt
Liv Fredriksson liv.fredriksson@saffle.se 0553681000 Jobbnummer
10012193