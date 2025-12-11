Rådgivare Trä- Och Metallslöjd På Spsm Till Resurscenter Syn
Specialpedagogiska skolmyndigheten, RC syn / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, RC syn i Stockholm
, Örebro
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.
Resurscenteravdelningen har resurscenter för elever som
• har dövblindhet
• har synnedsättning eller blindhet
• har synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning
• är döva eller har hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning
• har en grav språkstörning
Vi gör specialpedagogiska utredningar som är en del av myndighetens stöd. Utredningen svarar på pedagogiska frågeställningar och ger väl underbyggda rekommendationer om de behov som behövs för en tillgänglig lärmiljö.
Vi söker rådgivare i trä- och metallslöjd till SPSM:s Resurscenter syn som ger nationellt specialpedagogiskt stöd inom området synnedsättning och blindhet till skolhuvudmän, rektorer, lärare och pedagogisk personal.
På skolhuvudmans uppdrag genomför specialpedagogiska utredningar och ger metodstöd. Vi erbjuder även kompetensutveckling till lärare, pedagogisk personal samt vårdnadshavare.
Vi har i idag ca 40 medarbetare placerade i Stockholm, Örebro, Göteborg Linköping, Malmö och Växjö.
Som rådgivare kommer du främst att arbeta med kompetensutveckling och metodstöd utifrån förfrågningar från skolor och skolhuvudmän. Det stöd myndigheten ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik på sitt sätt och du, i dialog med kollegor och chef, kommer att ha möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.
Som rådgivare på Resurscenter syn kommer du att:
• ge metodstöd och utveckla pedagogiska strategier för konsekvenser av synnedsättning och blindhet
• dokumentera det stöd som ges
• genomföra och leda olika utbildningsinsatser
• arbeta självständigt och i team både internt och externt
• följa nationell och internationell forskning och beprövad erfarenhet inom områdena skolutveckling, funktionsnedsättning, synnedsättning och blindhet
• kontinuerligt kompetensutveckla dig och studera för att fördjupa dina kunskaper inom området specialpedagogik med fokus på synområdet
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området. I en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.
Resor över hela landet ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 3-9
* har ytterligare behörighet i ett teoretiskt ämne
* har dokumenterad erfarenhet av undervisning i trä- och metallslöjd
* är väl förankrad i skolans läroplan, värdegrund och styrdokument samt mål för funktionshinderpolitiken
* har har god förmåga att använda svenska språket i både tal och skrift
* har vana och god förmåga att hantera IT-baserade verktyg och läromedel
Det är meriterande med:
* examen som specialpedagog eller speciallärare
* har specialpedagogisk påbyggnad kring synnedsättning
Som person har du:
god förmåga att arbeta i team, att utveckla nya kontakter och skapa goda relationer
god förmåga och erfarenhet av att arbeta självständigt och i grupp
en god struktur och ordning i ditt arbetssätt
Vi fäster mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
Resor över hela landet ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/1208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, RC syn Kontakt
Rekryteringskonsult Jefferson Wells
Katarina Thomasson katarina.thomasson@jeffersonwells.se 070-231 28 05 Jobbnummer
9639186