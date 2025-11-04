Rådgivare till Viva - Öppenvård vuxna i Falu kommun
Välkommen till Viva - Öppenvård för vuxna i Falu kommun
Som socialrådgivare på Viva får du ett roligt och stimulerande arbete. Du får trevliga kollegor men också ett viktigt och givande uppdrag. Nu söker vi en ny kollega till Viva!
Viva är Falu kommuns egen öppenvård för individer 18 år och äldre som har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och spel om pengar. Vi erbjuder behandling både enskilt och i grupp. Utöver behandlingsinsatser så erbjuder vi även stöd till anhöriga. Vi har ett nära och naturligt samarbete med socialsekreterarna på enheten för skadligt bruk och beroende då vi tillhör samma enhet.
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och roligt arbete där du har möjlighet att påverka din arbetstid då vi tillämpar årsarbetstid! Vi har extern handledning en gång i månaden men även intern ärendehandledning varannan vecka. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som socialrådgivare på Viva arbetar du med behandlingsinsatser enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. Viva erbjuder bland annat CRA, tolvstegsbehandling, MI, spelbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd. De flesta insatserna erbjuds såväl enskilt som i grupp och du kommer därmed att arbeta med såväl enskilda samtal som behandlingsarbete i grupp. Utöver behandlingsinsatserna så ingår det även i din roll att nära samarbeta med både interna och externa samarbetspartners i de fall vi behöver samordna eventuella insatser. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom socialpedagog, behandlingsassistent, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv, ansvarstagande och har god förmåga att självständigt organisera ditt arbete. Du har lätt att skapa goda relationer och god förmåga att samarbeta med såväl interna som med externa samarbetspartners. Vidare ser vi att du är kreativ, trivs med att agera självständigt inom givna ramar men också är flexibel och kan ställa om när situationen kräver det. Som person är du öppen, nyfiken och har god förmåga att se möjligheter och kan hantera att vi är en dynamisk verksamhet där mycket händer. Du har ett genuint intresse i att möta människor med beroendeproblematik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
• Erfarenhet och kunskap gällande behandlingsarbete i kommunal verksamhet
• Erfarenhet av att leda behandlingsarbete i grupp
• Utbildning gällande ADDIS
• B-körkort
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidare anställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
