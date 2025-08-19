Rådgivare till Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivningsavdelning i H
Specialpedagogiska skolmyndigheten / Speciallärarjobb / Härnösand Visa alla speciallärarjobb i Härnösand
2025-08-19
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten i Härnösand
, Umeå
, Östersund
, Sigtuna
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Vi söker nu nya medarbetare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen. Genom vår specialpedagogiska rådgivning ger vi professioner och verksamheterna stöd i att utveckla en likvärdig, tillgänglig och hälsofrämjande utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för förskolor, skolor och huvudmän att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer.
Rådgivningsavdelningen är en nationellt utspridd avdelning med totalt ca 140 rådgivare, fördelat på nio enheter och 17 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Enheterna leds av enhetschefer och som avdelning söker vi nu totalt sju stycken rådgivare som kommer att ha sin placering på något av följande kontor; Luleå, Härnösand, Linköping, Örebro eller Malmö.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande uppdrag där du har stora möjligheter att planera din egen arbetssituation. Vårt specialpedagogiska stöd riktar sig till undervisnings-, rektors och huvudmannanivå och vi söker nu dig som har utbildning och erfarenhet inom området och som vill få möjlighet att utvecklas vidare på en statlig nivå. Dina främsta arbetsuppgifter kommer ligga inom fältet rådgivning där du ger stöd och besvarar specialpedagogiska frågeställningar som inkommer från professioner och huvudmän inom landets utbildningsväsende. Arbetet utförs till övervägande del digitalt men till viss del även genom fysiska möten. Resor kan förekomma i tjänsten.
Utöver specialpedagogisk rådgivning erbjuder myndigheten kompetenshöjande insatser, inom ramen för SPSMs fortbildning. Som rådgivare kan en arbetsuppgift också vara att ansvara för olika kompetensutvecklande insatser i form av kurser, webinarier och studiepaket vilande på vetenskaplig grund. Du kan även få möjlighet att arbeta med att föra myndighetens talan i sakfrågor och samverka med externa aktörer och intresseorganisationer för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för elever inom myndighetens målgrupper. Du kommer att ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området, och i en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du att ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.
SPSM och Rådgivningsavdelningen bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Specialpedagogexamen, Specialärarexamen eller annan akademisk utbildning inom fältet och på avancerad nivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Arbetslivserfarenhet:
Arbete som specialpedagog eller speciallärare inom utbildningsväsendet där handledande arbetsuppgifter ingått.
Erfarenhet av att ha bedrivit praktiknära konsultativt arbete gentemot yrkesverksamma i relation till arbetet med att skapa tillgängliga och hälsofrämjande utbildningar
Goda språkkunskaper i både tal och skrift, kunskaper om fler kommuníkationssätt är meriterande
Goda IT-kunskaper. B-körkort
Du har god ansvarskänsla och en bra initiativförmåga. Du tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov.
Du är kvalitetsmedveten och analytisk och har förmåga att hantera komplexa frågeställningar på olika nivåer i organisationen. Du har ett salutogent förhållningssätt och föredrar att arbeta främjande och förebyggande. Du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att på egen hand och tillsammans med andra driva arbetet framåt.
Arbetet ställer stora krav på god samarbetsförmåga. Du är därför prestigelös och trygg i att kommunicera och skapa goda relationer. Du har en god förmåga att arbeta dialogbaserat i ett ömsesidigt upptäckande. Du är lyhörd och har förmåga att förmedla information på ett konstruktivt sätt i rådgivande situationer.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. Utöver detta lägger vi även vikt vid dina fem senaste års arbetslivserfarenhet och kompetenspåbyggnad som vi bedömer som relevant för tjänsten.
Meriterande är:
Vidareutbildning efter specialpedagogisk examen inom det utbildningsvetenskapliga fältet Genomgått rektorsutbildning
Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av ledarskap med processorienterat arbetssätt
Övriga kunskaper
• erfarenhet av att arbeta med barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling på strategisk huvudmannanivå
• erfarenhet av att arbeta med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv
• erfarenhet av att leda förbättringsarbete och/eller kollegialt lärande inom det specialpedagogiska området
• erfarenhet inom anpassade skolformer
Kunskaper om olika kommunikationssätt
• vana vid att arbeta i digitala miljöer
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi söker till ovan angivna placeringsort och det är av vikt att du är medveten om att tjänsten utgår från fysiskt kontor. Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef.
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.
Utdrag ur belastningsregistret ska visas upp inför anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/540/". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Rekryteringskonsult Jefferson Wells
AnnaKarin Bergqvist annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se 070-377 20 63 Jobbnummer
9464119