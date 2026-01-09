Rådgivare till Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivningsavdelning
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande uppdrag där du har stora möjligheter att planera din egen arbetssituation. Vårt specialpedagogiska stöd riktar sig till undervisnings-, rektors och huvudmannanivå och vi söker nu dig som har utbildning och erfarenhet inom området och som vill få möjlighet att utvecklas vidare på en statlig nivå. Dina främsta arbetsuppgifter kommer ligga inom fältet rådgivning där du ger stöd och besvarar specialpedagogiska frågeställningar som inkommer från professioner och huvudmän inom landets utbildningsväsende. Arbetet utförs till övervägande del digitalt men till viss del även genom fysiska möten. Resor kan förekomma i tjänsten.
Utöver specialpedagogisk rådgivning erbjuder myndigheten, inom ramen för SPSMs fortbildning, kompetenshöjande insatser. Som rådgivare ingår även att ansvara för olika kompetensutvecklande insatser i form av kurser, webbinarier och studiepaket vilande på vetenskaplig grund. Du kan även få möjlighet att arbeta med att föra myndighetens talan i sakfrågor och samverka med externa aktörer och intresseorganisationer för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för elever inom myndighetens målgrupper. Du kommer att ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området och i en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du att ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.
SPSM och Rådgivningsavdelningen bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete, där vi gemensamt utvecklar våra arbetssätt och vårt utbud för att uppnå ett mer tillgängligt och likvärdigt stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* examen som specialpedagog eller speciallärare
* arbetat som specialpedagog eller speciallärare inom utbildningsväsendet där handledande arbetsuppgifter ingått
* erfarenhet av att ha bedrivit praktiknära konsultativt arbete gentemot yrkesverksamma i relation till arbetet med att skapa tillgängliga och hälsofrämjande utbildningar
* erfarenhet av att arbeta med skolutveckling på strategisk huvudmannanivå
* goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift, kunskaper om fler kommuníkationssätt är meriterande
* goda IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
* vidareutbildning efter specialpedagogisk examen inom det utbildningsvetenskapliga fältet
* erfarenhet av ledarskap med processorienterat arbetssätt
* erfarenhet av att arbeta med barn- och elevhälsoarbete på strategisk huvudmannanivå
* erfarenhet av att arbeta med komplexa specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett inkluderande perspektiv
* erfarenhet av att leda förbättringsarbete och/eller kollegialt lärande inom det specialpedagogiska området
* fördjupning om pedagogiska konsekvenser inom någon av dessa funktionsnedsättningar alternativt utbildning och undervisning mot någon av dessa skolformer:
• Matematiksvårigheter
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Förskola
• Anpassade skolformer
* Vana vid att arbeta i digitala miljöerDina personliga egenskaper
Som person har du en god ansvarskänsla och en bra initiativförmåga. Du tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov.
Du är kvalitetsmedveten och analytisk och har förmåga att hantera komplexa frågeställningar på olika nivåer i organisationen. Du har ett salutogent förhållningssätt och föredrar att arbeta främjande och förebyggande. Du har ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att på egen hand och tillsammans med andra driva arbetet framåt.
Arbetet ställer stora krav på god samarbetsförmåga. Du är därför prestigelös och trygg i att kommunicera och skapa goda relationer. Du har en god förmåga att arbeta dialogbaserat i ett ömsesidigt upptäckande. Du är lyhörd och har förmåga att förmedla information på ett konstruktivt sätt i rådgivande situationer.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. Utöver detta lägger vi även vikt vid dina fem senaste års arbetslivserfarenhet och kompetenspåbyggnad som vi bedömer som relevant för tjänsten.
ÖVRIGT
Du har möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
