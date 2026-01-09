Rådgivare till Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver också egna specialskolor på olika orter i Sverige.
Vi söker nu nya medarbetare till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen. Genom vår specialpedagogiska rådgivning ger vi professioner och verksamhetera stöd i att utveckla en likvärdig, tillgänlig och hälsofrämjande utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för förskolor, skolor och huvudmän att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav ionom alla skolformer.
Rådgivningsavdelningen är en nationellt utspridd avdelning med totalt ca 140 rådgivare, fördelat på 9 enheter med kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. Enheterna leds av enhetschefer och till rådgivningsenhet 7 söker vi nu 1 rådgivare med placering på vårt kontor antingen i Växjö eller i Kalmar.
Läs mer om tjänstens innehåll och önskade kvalifikationer via länken till myndighetens webbplats.
