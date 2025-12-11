Rådgivare till Servicecenter - vikariat heltid eller deltid
2025-12-11
Rådgivare hyresjuridik
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som verkar för hyresgästers intressen och rättigheter. Vi har över en halv miljon medlemmar och den övergripande verksamhetsidén är att alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi är en partipolitisk obunden och demokratiskt uppbyggd organisation. Hyresgästföreningen stödjer hyresgästen i ett hyresförhållande och drivs utan vinstintresse.
Vill du vara med och bidra till Hyresgästföreningens Servicecenter i Uppsala? Här jobbar ett trettiotal medarbetare, alla med ett stort engagemang för att vår service ska uppfylla medlemmarnas förväntningar.
Vi söker dig som har erfarenhet att arbeta med medlemsservice, kundservice eller liknande. Då hyresjuridiken är en stor del av det dagliga arbetet är det av vikt att du har intresse för frågor som rör hyresgästens boende. Du kommer vid anställningens start att få en gedigen grundutbildning inom hyresjuridik och medlemskommunikation.
Arbetet kräver att du är serviceinriktad och att du har förmåga att hantera människor i komplexa situationer. Du ska kunna arbeta självständigt och ha en god samarbetsförmåga. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om uppdraget
Som rådgivare på Servicecenter kommer du att:
• Ge rådgivning till medlemmar i hyresjuridiska ärenden, t ex brister i sitt boende, förhandling av hyran, byte av lägenheter, andrahandsuthyrning, ombyggnation.
• Hantera övriga medlemsfrågor som kommer in till Servicecenter, t ex informera om och uppmuntra till engagemang i föreningen, berätta om fördelar som finns med medlemskapet och under 2026 lyfta föreningens valfrågor så att fler går och röstar
• Vara delaktig i utvecklingsarbete i processer, rutiner och arbetsmiljön för Servicecenter.

Bakgrund
• Du har avklarade studier från Termin 2 på juristprogrammet eller Termin 3 på lantmäteriprogrammet med juridisk inriktning.
• Du har en mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt.
• Du kan förmedla svar på komplicerade frågor på ett enkelt och förståeligt sätt.
• Du har mycket god datorvana.
• Du behärskar svenska och engelska mycket väl, både muntligt och skriftligt.
• Du har erfarenhet att arbeta med telefon som arbetsverktyg.
Dina egenskaper
• Du trivs med att ta ansvar och tycker det är roligt och utvecklande att hjälpa våra medlemmar.
• Du är positiv till förändring, du kan ta dig an ny teknik och snabbt förstå och följa nya processer och rutiner.
• Du har förmågan att hantera stressade situationer.
• Du är kvalitetsmedveten och noggrann.
Meriterande
• Du har erfarenhet från föreningsarbete
• Du har kännedom om bostadssektorn.
• Du har arbetat med rådgivning.
Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år med tillträdesdag troligtvis januari/februari 2026 enligt överenskommelse. Procenten för tjänsten kan variera mellan 50%-100%.
Arbetsplatsen är belägen i centrala Uppsala, med närhet till tåg och bussförbindelser. Arbetstiderna är vardagar måndag-torsdag 8:30-16:45, fredagar 8-16:15.
Vi är en hälsodiplomerad arbetsplats!
Upplysningar
Mer information om tjänsten lämnas av:
Gruppchef Karin Ek, telefon 010-459 27 43 eller mejl karin.ek@hyresgastforeningen.se
Fackliga kontaktpersoner: för SACO Emmeli Wulfstrand, telefon 010 459 16 15, för Handels Gits Stigsdotter-Nyström, telefon 070 695 32 88.

Så ansöker du
Senaste ansökningsdag är den 21 december 2025.
Hyresgästföreningen finns över hela Sverige, uppdelat på nio regioner och ett förbundskontor i Stockholm. Vi är cirka 9 000 förtroendevalda och 850 anställda som tillsammans arbetar för att du och dina grannar ska ha ett bra boende. Med en stark lokal närvaro i bostadsområdet är vi den naturliga mötesplatsen för boendefrågor. Tillsammans gör vi skillnad för dagens och morgondagens hyresgäster

Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
