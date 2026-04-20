Rådgivare till JAG Personlig assistans (vikariat 100% till 31/12-2026)
2026-04-20
Är du kunnig inom personlig assistans, lösningsinriktad och gillar service? Sök vår lediga tjänst som rådgivare i vår telefon- och mejlsupport Svar direkt.
Om rollen: I arbetsuppgifterna ingår rådgivning i allmänna assistansfrågor och att ge service och vara bollplank till JAGs uppdragsgivare, företrädare, personliga arbetsledare och assistenter.
Om dig: Du är en utmärkt kommunikatör och ambassadör för assistansreformen som kan svara på alla typer av frågor med värme och engagemang. Du trivs med att hjälpa andra och ser olika it-verktyg som en naturlig del av din arbetsdag.
Ditt viktigaste arbetsredskap är din dator och du behöver ha datorvana, erfarenhet av olika it-system och intresse för teknik.
Andra viktiga egenskaper är att tycka om att prata i telefon, vara lyhörd, metodisk och trygg i arbete med parallella uppgifter
Du kan formulera dig tydligt och pedagogiskt i skrift och har goda kunskaper i svenska. Flerspråkighet är meriterande.
Tjänsten gäller en tidsbegränsad anställning på 100% fram till 31/12 2026, med möjlighet till förlängning på 50%.
Arbetstid: schemalagd vardagar mellan kl 8.30 och 17.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en värderingsstyrd organisation.
En arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och glädje.
Kontor i centrala Stockholm med möjlighet till upp till 50 % distansarbete.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Ansökan: Sista ansökningsdag är 8 maj 2026, men urval sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Mejla till rekryterande chef asa.emtelin@jag.se
om du har frågor om tjänsten.
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans, Sveriges största privata assistansanordnare, ett kooperativ som drivs utan vinstintresse. Vi var med och drev fram assistansreformen genom en pilotverksamhet som startade redan 1992 och har idag över 4 000 anställda personliga assistenter. På kontoret i centrala Stockholm finns ca 70 trevliga och engagerade medarbetare.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Är du nyfiken på hur det är att jobba i Svar direkt? Ring 08-789 30 00 (knappval 2) och prata med någon av dem som kanske blir din framtida kollega i Svar direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
Södra Klara Kyrkogata 1
)
103 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Brukarkooperativet JAG Service AB Jobbnummer
9865549