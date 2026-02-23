Rådgivare till ErgoNova med verksamhetsområde Västerbotten/Norrbotten
2026-02-23
Om tjänsten
Har du länge drömt om en självständig och utvecklande roll där du får arbeta med rådgivning och affärsutveckling? Just nu öppnar ErgoNova upp möjligheten för en rådgivare med verksamhetsområde i Västerbotten/Norrbotten. Rollen kan utformas antingen som francisetagare eller som anställd rådgivare, och erbjuder dig chansen att arbeta med ett väletablerat varumärke som står för sunda värderingar och ett starkt fokus på människors välbefinnande.
ErgoNova har valt att samarbeta med KFX HR-partner i denna rekryteringsprocess och samtliga frågor hänvisas till KFX HR-partner.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Om företaget
ErgoNova har ett vinnande koncept där återhämtning, avslappning och ökat välbefinnande står i centrum. Idag säljs produkter och tjänster främst till verksamheter inom vård och omsorg samt till hotell- och SPA-anläggningar. ErgoNova är marknadsledande inom produkter med dokumenterad effekt för avslappning och förbättrat välmående.
Både externa organisationer och ErgoNova har genomfört studier som visar hur produkterna bidrar till att hjälpa individer med demenssjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till minskad oro och ångest.
För mer information, besök gärna www.ergonova.se
där du kan ta del av bildexempel, filmer och ytterligare information om produkterna.Dina arbetsuppgifter
Som rådgivare hos ErgoNova får du en självständig och ansvarsfull roll där du representerar företagets koncept och produkter inom ditt geografiska område. Rollen kombinerar relationsbyggande, rådgivning och försäljning, med stöd från ett erfaret och engagerat huvudkontor.
ErgoNova präglas av en kommunikativ kultur med nära samarbete mellan rådgivare och huvudkontor. Du blir en viktig del i företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Företaget erbjuder ett attraktivt förmånspaket, god introduktion samt tillgång till gedigen kunskap om marknaden och produkterna.
Ditt verksamhetsområde omfattar Västerbotten/Norrbotten och du utgår från hemmet som ditt kontor. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du själv planerar och strukturerar din arbetstid för att nå uppsatta mål. För att lyckas i rollen ser vi det som en fördel om du bor inom distriktet samt har B-körkort och tillgång till egen bil.
Du kommer även att:
Arbeta som rådgivare och ambassadör för ErgoNovas produkter och tjänster
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer inom ditt geografiska område
Ansvara för försäljning, kunddialog och affärsutveckling
Förvalta och vidareutveckla en befintlig kundportföljKvalifikationer
Som rådgivare söker vi dig som trivs i en självständig och beslutsfattande roll. Du har ett starkt affärsdriv, är relationsorienterad och motiveras av att skapa värde för både kund och verksamhet. Som person är du engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Lång erfarenhet av B2B-försäljning
Tidigare erfarenhet från närliggande branscher såsom vård och omsorg, personalhälsa eller spa och relaxÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Detta är ett direktrekrytering och du blir anställd av kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Thomas Nygren på thomas.nygren@kfx.se
