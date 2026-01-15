Rådgivare till ErgoNova med verksamhetsområde Södermanland/Östergötland
2026-01-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Haninge
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
Har du länge drömt om en självständig och utvecklande roll där du får arbeta med rådgivning och affärsutveckling? Just nu öppnar ErgoNova upp möjligheten för en rådgivare med verksamhetsområde i Södermanland/Östergötland. Rollen kan utformas antingen som franchisetagare eller som anställd rådgivare och erbjuder dig chansen att arbeta med ett väletablerat varumärke som står för sunda värderingar och ett starkt fokus på människors välbefinnande.
ErgoNova har valt att samarbeta med KFX HR-partner i denna rekryteringsprocess och samtliga frågor hänvisas till KFX HR-partner.Om företaget
ErgoNova har ett vinnande koncept där återhämtning, avslappning och ökat välbefinnande står i centrum. Idag säljs produkter och tjänster främst till verksamheter inom vård och omsorg samt till hotell- och SPA-anläggningar. ErgoNova är marknadsledande inom produkter med dokumenterad effekt för avslappning och förbättrat välmående.
Både externa organisationer och ErgoNova har genomfört studier som visar hur produkterna bidrar till att hjälpa individer med demenssjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till minskad oro och ångest.
För mer information, besök gärna www.ergonova.se
där du kan ta del av bildexempel, filmer och ytterligare information om produkterna.Dina arbetsuppgifter
Som rådgivare hos ErgoNova får du en självständig och ansvarsfull roll där du representerar företagets koncept och produkter inom ditt geografiska område. Rollen kombinerar relationsbyggande, rådgivning och försäljning, med stöd från ett erfaret och engagerat huvudkontor.
ErgoNova präglas av en kommunikativ kultur med nära samarbete mellan rådgivare och huvudkontor. Du blir en viktig del i företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Företaget erbjuder ett attraktivt förmånspaket, god introduktion samt tillgång till gedigen kunskap om marknaden och produkterna.
Ditt verksamhetsområde omfattar Södermanland/Östergötland och du utgår från hemmet som ditt kontor. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du själv planerar och strukturerar din arbetstid för att nå uppsatta mål. För att lyckas i rollen ser vi det som en fördel om du bor inom distriktet samt har B-körkort och tillgång till egen bil.
Du kommer även att:
• Arbeta som rådgivare och ambassadör för ErgoNovas produkter och tjänster
• Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer inom ditt geografiska område
• Ansvara för försäljning, kunddialog och affärsutveckling
• Förvalta och vidareutveckla en befintlig kundportföljKvalifikationer
Som rådgivare söker vi dig som trivs i en självständig och beslutsfattande roll. Du har ett starkt affärsdriv, är relationsorienterad och motiveras av att skapa värde för både kund och verksamhet. Som person är du engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Lång erfarenhet av B2B-försäljning
• Tidigare erfarenhet från närliggande branscher såsom vård och omsorg, personalhälsa eller spa och relaxÖvrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi genomför bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Thomas Nygren på thomas.nygren@kfx.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan.
