Rådgivare Risk Management vid Svenska Kommun Försäkrings AB
2026-01-19
Vi söker dig som har erfarenhet inom risk, säkerhet eller skadeförebyggande arbete. Nu finns chansen att vara med på vår resa att bli bäst i Sverige på Risk Management. Hos oss får du möjligheten att påverka på riktigt, bidra med samhällsnytta och arbeta i en variationsrik verksamhet. Vårt trivsamma kontor ligger i moderna lokaler ett stenkast från centralstationen i Gävle. Vi är ett sammansvetsat team och vi söker dig som vill vara en viktig nyckelspelare hos oss!
Vi är ett kommunägt försäkringscaptivebolag verksamma sedan 2003. Vi är tio engagerade medarbetare som nu söker en ny kollega. Bolaget bildades för att delägarkommunerna och deras majoritetsägda bolag till så förmånliga villkor som möjligt ska ha ett välanpassat försäkringsskydd och stöd i sitt skadeförebyggande arbete.
Bolaget handhar försäkringsvärden om 450 miljarder kronor. Delägarkommunerna är Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Helsingborg, Trondheim, Örnsköldsvik och Umeå. Vi har stabila finanser och hög kompetensnivå bland medarbetare och styrelse. Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är viktigt hos oss och vi lägger stort fokus på hälsa och balans mellan jobb och fritid.
Vi erbjuder förmåner som till exempel sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag, men framför allt en arbetsplats där vi alla är måna om att ha roligt på jobbet! Vill du veta mer om oss så läs vidare på www.skfab.se Arbetsuppgifter
Som rådgivare Risk Management blir du en av två specialister som tillsammans med chef Risk Management driver det skadeförebyggande arbetet. Du ingår i kundteamet på sex personer som arbetar med riskhantering, försäkringslösningar, skadehantering, affärssystem och kundvård. Vi erbjuder dig en tjänst med spännande utmaningar och stora möjligheter till personlig utveckling.
I rollen är du en viktig resurs för våra kommuner och deras bolag. Du stöttar och utbildar i riskhantering, deltar i riskbesiktningar och följer upp att åtgärder genomförs. Du arbetar med implementering av säkerhetsföreskrifter och riktlinjer, identifierar och analyserar risker samt tar fram förbättringsförslag för att förebygga bland annat brand- och vattenskador. Det skadeförebyggande arbetet sker enligt en årsplan med kontinuerliga kundbesök, vilket ger dig en varierad och utvecklande vardag.
Du får också möjlighet att skapa inspirerande möten genom att delta vid planering och genomförande av våra kundkonferenser, hålla engagerande presentationer och utbildningar - en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med samarbete och kommunikation.
Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande uppdrag med möjlighet att till viss del arbeta från bostaden. Tjänsten är en tillsvidareanställning där du erhåller fast månadslön. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till ett tryggare samhälle? Då vill vi gärna höra från dig!Profil
Du kommer ha daglig kontakt och ett nära samarbete med våra delägarkommuner och deras bolag. Vi söker därför dig som uppskattar, och har lätt för att skapa, samt utveckla goda kundrelationer. Du arbetar strukturerat och tycker om att jobba på ett noggrant och organiserat sätt. Nytänkande och utveckling är självklart för dig i vardagen. Vi värdesätter dig som tar många egna initiativ till att proaktivt förbättra riskarbetet.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett hänsynstagande förhållningssätt. Vi ser gärna att du är lyhörd och prestigelös i mötet med andra. Du är socialt lagd och uppskattar att stötta och utbilda inom ditt ansvarsområde. Din omgivning uppfattar dig som en trygg och förtroendeingivande person som är pedagogisk i ditt sätt att uttrycka dig.
Vi söker en person som har en relevant akademisk examen gärna inom riskhantering eller säkerhet alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har god erfarenhet och kunskap inom riskhantering och skadeförebyggande arbete. För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om lagar, bestämmelser och standarder inom området.Så ansöker du
