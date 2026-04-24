Rådgivare På Spsm Till Resurscenter Syn
2026-04-24
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Vi söker rådgivare till SPSM:s Resurscenter syn som ger nationellt specialpedagogiskt stöd inom området synnedsättning/blindhet till skolhuvudmän, rektorer, lärare och pedagogisk personal.
På skolhuvudmans uppdrag genomför vi specialpedagogiska utredningar och ger metodstöd. Vi erbjuder även information och utbildning till lärare, pedagogisk personal samt vårdnadshavare.
Vi har i idag ca 40 medarbetare placerade i Stockholm, Örebro, Göteborg, Linköping och Växjö.
Arbetsuppgifter
Som rådgivare kommer du att arbeta med specialpedagogisk utredning och metodstöd i förfrågningar från förskolor, skolor och skolhuvudmän. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen, förskolor och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer. Varje förfrågan är unik på sitt sätt och du, i dialog med kollegor och chef, kommer att ha stora möjligheter att påverka utformningen av det stöd som ges.
Som rådgivare på Resurscenter syn kommer du att:
* genomföra specialpedagogiska utredningar
* ge metodstöd
* utveckla pedagogiska strategier för konsekvenser av funktionsnedsättningarna
* dokumentera specialpedagogisk utredning
* genomföra och leda olika utbildningsinsatser
* följa nationell och internationell forskning och beprövad erfarenhet inom områdena skolutveckling, funktionsnedsättning och synnedsättning och blindhet
* kontinuerligt kompetensutveckla dig och studera för att fördjupa dina kunskaper inom området specialpedagogik med fokus på synområdet
Arbetet som rådgivare är ett omväxlande och stimulerande arbete där du har möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Du kommer ha tillgång till ett brett nätverk av olika kompetenser inom det specialpedagogiska området. I en del uppdrag och arbetsuppgifter kommer du ha ett nära samarbete med kollegor i andra enheter och från olika delar av landet.
Resor över hela landet ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i grundskolan eller förskollärarlegitimation och behörighet att undervisa i förskolan och förskoleklassen
* har examen som specialpedagog eller speciallärare
* har erfarenhet av arbete som grundskollärare eller förskollärare
* har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola
* har erfarenhet av att arbeta som specialpedagog eller speciallärare
* har erfarenhet av konsultativt arbete
* är väl förankrad i relevant läroplan för förskola, grundskola eller anpassad grundskola samtfunktionshinderpolitiken
* har god förmåga att använda svenska språket i tal och skrift
* har god förmåga att hantera IT-baserade verktyg
Det är meriterande om du har:
* specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med inriktning mot synnedsättning
* erfarenhet eller kompetens med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
* erfarenhet av att ha arbetat med barn och elever med synnedsättning eller blindhet
* erfarenhet av mångkulturell lärmiljö
Som person är du samarbetsinriktad och har lätt för att skapa och utveckla goda relationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har god förmåga att skapa ordning och överblick i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/287".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten Kontakt
Enhetschef
Louise Karlsson louise.karlsson@spsm.se 076-1354403
