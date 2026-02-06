Rådgivare på Reducero i Göteborg - för dig som vill ta nästa steg i karr...
2026-02-06
Vill du ta nästa steg inom försäljning och ekonomi och samtidigt arbeta i en roll där du äger hela kundprocessen från början till slut?
Reducero växer och söker nu en rådgivare inom låneförmedling till vårt kontor i Göteborg.
Som rådgivare ansvarar du för hela kundresan: du bokar dina egna kundmöten, genomför rådgivningen, jämför lånevillkor och hjälper kunden att fatta rätt ekonomiska beslut. Du arbetar med varmare kundunderlag och får dessutom utbildning för att kunna teckna försäkringar åt kunderna vilket gör dig heltäckande i processen.
Arbetsuppgifter
Kontakta och boka möten med kunder (varmt och semivarmt underlag)
Genomföra hela rådgivningsprocessen självständigt
Analysera kunders ekonomi och presentera förbättrade lånelösningar
Jämföra banker och villkor för att ge kunden bästa möjliga erbjudande
Teckna försäkringar efter genomförd licensieringsutbildning
Arbeta målinriktat med sälj, kommunikation och kundnöjdhet
Bidra till en positiv, engagerad och driven teamkultur
Vi erbjuder
Trygg garantilön + attraktiv provisionsmodell
Utbildning inom försäljning, bankmarknaden och försäkring
Ett drivet och energifyllt team med stark sammanhållning
Snabb personlig och professionell utveckling
AW:s, tävlingar och aktiviteter - en arbetsplats där vi har roligt
Möjlighet att växa i en tydlig karriärtrappa
Krav för rollen
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av tidigare arbete med låneförmedling
Erfarenhet av kundkontakt och försäljning
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Ett genuint intresse för ekonomi och kundrådgivning
Driv, ansvarskänsla och vilja att utvecklas
Meriterande
Erfarenhet av försäkringsrådgivning Övrig information
Arbetstider: mån-fre. 09:00-18:00
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse, urval sker löpande
Vill du arbeta rådgivande, ta mer ansvar och samtidigt hjälpa människor förbättra sin ekonomi?
Sök rollen som Rådgivare på Reducero idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reducero AB
(org.nr 556957-7728), https://www.reducero.se Kontakt
Elsa Abrahamsson elsa.abrahamsson@reducero.se Jobbnummer
9727552