Rådgivare på 20% till Nyföretagarcentrum i Ljungby
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17
Vill du vara med och stärka företagandet i Ljungby?
Har du eget företag, ett starkt lokalt nätverk med många kontakter och ett hjärta som klappar för entreprenörskap? Då kan detta vara uppdraget för dig.Om företaget
Nyföretagarcentrum är en icke vinstdrivande stiftelse som finns i över 225 kommuner i Sverige. Varje lokal verksamhet är självständig med egen styrelse och egen finansiering. Alla intäkter går direkt tillbaka till verksamheten - deras uppdrag är att bidra till ett starkare näringsliv och ett bättre samhälle.
I Ljungby samverkar man mycket med kommunen och andra externa partners, allt för att kunna hjälpa nyföretagare på bästa sätt genom guidning, vägledning och lukrativa erbjudanden i uppstarten.
Styrelsen har ett tydligt mål: Nyföretagarcentrum ska fortsatt vara starkt och lokalt förankrat i Ljungby och därför söker vi nu dig, som är redo att ta dig an detta spännande uppdrag där du får stötta företagare i starten på sin resa.
Om rollen
Vi söker nu en rådgivare på 20% med lokal förankring i Ljungby.
Uppdraget innebär två huvudsakliga delar:
Rådgivning till nyföretagare, vilket är kärnan i uppdraget. Du möter blivande och nya företagare - fysiskt eller digitalt - och fungerar som en trygg, stabil och erfaren samtalspartner.
Du:
• Stöttar i affärsidé, affärsplan och hållbarhetsperspektiv
• Vägleder kring marknadsföring, försäljning, ekonomi och struktur
• Ger kloka tips, tankar och idéer och bidrar genom den kunskap du själv besitter
• Skapar trygghet hos människor som tar sina första steg på vägen till eget företag
Vi söker en generalist - någon med bred förståelse för företagande, som kan lite om mycket.
Partner- och nätverksarbete. Rollen innebär också att:
• Bygga och utveckla lokala partnerskap
• Förhandla fram erbjudanden till nyföretagare
• Arbeta upp ett starkt kontaktnät och vårda de befintliga kontakterna i Ljungby
• Planera, genomföra och utvärdera nätverksträffar och event
• Delta i lokala näringslivsforum (exempelvis frukostmöten och lunchträffar)
Det finns ett tydligt inslag av försäljning och relationsbyggande i uppdraget.Profil
Vi söker dig som:
• Driver eget företag idag (uppdraget är ett deltidsuppdrag och är tänkt att kombineras med annan verksamhet)
• Har ett välutvecklat nätverk i Ljungby
• Har erfarenhet av försäljning, affärsutveckling eller organisationsutveckling
• Är trygg, stabil, ödmjuk och förtroendeingivande
• Är van att arbeta självständigt
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Du behöver vara en person som kunder kan luta sig mot - någon med båda fötterna på jorden och ett stort hjärta. Samtidigt behöver du vara handlingskraftig och kunna utmana och driva verksamheten framåt.
Vi ser gärna att du har förståelse för hållbarhetsfrågor - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Vi erbjuder
Du välkomnas till ett team med engagerade medarbetare och får ett meningsfullt uppdrag med stor samhällspåverkan. Organisationen är platt och man jobbar gemensamt mot att nå uppsatta mål. Du får själv lägga upp din arbetstid utifrån efterfrågan från företagarna och vad som passar dig bäst.
Du arbetar på plats i Ljungby, med kontor hos Näringslivsavdelningen på Ljungby kommun.
Du samverkar mycket med dina kollegor och får stöttning och råd av dessa.
För att bli självgående rådgivare genomgår du en diplomering via Nyföretagarcentrum. Denna består av en teoretisk del och ett testmoment. Praktik på olika kontor och möjlighet att sitta med under ett antal rådgivningar, innan du själv tar dig an egna rådgivarmöten.
Uppstart sker efter överenskommelse, men gärna under våren.
Detta är ett uppdrag för dig som vill kombinera affärsmässighet med samhällsengagemang.
Hos Nyföretagarcentrum styr hjärtat - men man arbetar strukturerat och professionellt.
Vill du vara med och utveckla framtidens företagare i Ljungby?
Välkommen med din ansökan!
Rekryteringen sker i samarbete med Inpeople. Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig rekryterare Ida Petersson på ida.petersson@inpeople.se
eller 073-0927916.Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
