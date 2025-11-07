Rådgivare och handläggare- jordbruk med djurinriktning
Länsstyrelsen i Jämtlands län / Skogsjobb / Östersund Visa alla skogsjobb i Östersund
2025-11-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Jämtlands län i Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Länsstyrelsens cirka 300 medarbetare arbetar som regeringens representant på regional nivå. Vårt uppdrag är att utveckla länet samt verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet. Vi arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Landsbygdsenheten är en av länsstyrelsens sju enheter med cirka 40 medarbetare.
Enheten ansvarar för projekt- och investeringsstöd, djur- och arealbaserade stöd, rådgivning och kurser för jordbruksföretag, tillsyn inom jordbruk, registerkontroller på djur, jordförvärvstillstånd till jord- och skogsbruksfastigheter samt bevakning av grundläggande betaltjänster. Inom enheten finns också Interreg Sverige Norge-programmet som Länsstyrelsen Jämtlands län är förvaltande myndighet för. Enheten har övergripande ansvar för landsbygdsfrågor och ansvarar för lantbruks- och landsbygdsfokus i det tvärsektoriella samarbetet på Länsstyrelsen. Hos oss arbetar experter inom dessa områden som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vi arbetar med respekt, professionalitet och öppenhet för länets invånare - tillsammans för en hållbar framtid!Publiceringsdatum2025-11-07Beskrivning
Vill du bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk? På landsbygdsenheten arbetar vi för att utveckla landsbygden och stärka livsmedelsproduktionen i hela länet.
Du kommer att ingå i funktionen Landsbygdsutveckling som är en del av Landsbygdsenheten. En viktig del av vårt arbete är att erbjuda rådgivning och kompetenshöjande insatser till lantbrukare. Nu söker vi dig som vill arbeta med kompetensutveckling med särskilt fokus på jordbruk och djurhållning.Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av en engagerad grupp som planerar, genomför och leder kompetensutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med kollegor genomför kurser, rådgivning och gårdsträffar med erfarenhetsutbyte. Du samordnar också externa aktörer som länsstyrelsen upphandlar för olika aktiviteter. Du får möjlighet att koppla samman lantbrukets behov med vårt uppdrag att stärka länets livsmedelsproduktion och ett rikt odlingslandskap.
I rollen är du involverad i hela projektkedjan - från ansökan, planering till genomförande till uppföljning och redovisning av både ekonomi och resultat. Du samverkar med branschens aktörer och organisationer, andra länsstyrelser och kollegor inom vår egen myndighet. Din sakkunskap inom lantbrukets djur och djurhållning bidrar till att lyfta lantbrukets perspektiv i Länsstyrelsens breda arbete, till exempel i tvärsektoriella grupper och när vi svarar på remisser. Tjänsten kommer även innehålla andra arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är agronom, lantmästare eller har en annan eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten. Du har några års erfarenhet av arbetslivet och har arbetat med frågor som rör lantbruk och lantbrukets djur.
Du är självgående, strukturerad och tar egna initiativ. Du har lätt för samarbeta och bygga goda relationer, både inom myndigheten och med externa aktörer. Du har förmågan att se till ett helhetsperspektiv för olika behov och har god förståelse för lantbruksföretagens förutsättningar i länet. I mötet med lantbrukare är du relationsskapande och har förmåga att se helheten. Du uttrycker dig tydligt på svenska i både tal och skrift.
Tjänsten innebär resor, främst inom länet men som inte alltid har koppling med kollektivtrafik, vilket gör att B-körkort krävs för tjänsten. Längre resor med övernattning kan även förekomma.
Meriterande
Det är en fördel om du har erfarenhet av rådgivning, projektarbete och/eller arbete inom offentlig verksamhet. Har du dessutom ett etablerat nätverk inom lantbruksnäringen ser vi det som meriterande.Anställningsvillkor
På Länsstyrelsen tillämpar vi individuell lönesättning utifrån dina kompetenser och tidigare erfarenheter. Tjänsten innebär att du till stor del behöver vara på plats på kontoret i Östersund.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierade arbetsuppgifter. Du kommer att göra skillnad för vårt län och samhälle. Länsstyrelsen är en bred myndighet vilket innebär att du ständigt får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker. Detta gäller inom flera politikområden.
Som arbetsgivare har vi stort fokus på bra anställningsvillkor, ett aktivt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter. Vi är måna om samverkan med våra fackliga parter och kan erbjuda distansarbete.
Vid en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen kommer du krigsplaceras vid myndigheten. Beroende på tjänst kan det ingå tjänstgöring i krisstab och säkerhetsklassning. Vi inleder vanligtvis med provanställning vid tillsvidaretjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
De flesta av de foton vi använder i annonserna är tagna av Göran Strand. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-8186-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jämtlands län
(org.nr 202100-2452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landsbygdsutveckling Kontakt
Hanna Appelros, samordnare 010-2253349 Jobbnummer
9594919