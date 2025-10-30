Rådgivare med inriktning strategi, analys och försörjningstrygghet
Försvarets Materielverk / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba med att skapa förutsättningar för försörjningstrygghet i materielförsörjningen på en strategisk nivå. Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med erfarna kollegor arbetar du med frågor som ska säkerställa att vår verksamhet fungerar - i fred, kris eller krig.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Som en del av beredskapsenheten kommer du att arbeta med strategiska frågor inom försörjningssäkerhet och myndighetsövergripande styrning. I nära samverkan med kollegor kommer du att bidra till att leda, driva och utveckla FMV:s övergripande inriktning, ambition och uppdrag inom försörjningssäkerhetsområdet. Arbetet innebär att förankra strategiska vägval och att löpande redovisa status, utmaningar och rekommendationer till myndighetens ledning.
Du kommer att vara delaktig i myndighetsövergripande strategiarbete, regeringsuppdrag och kvalificerade analyser, liksom i att sammanhålla beredningsuppgifter som spänner över hela myndigheten. En viktig del av rollen är att integrera försörjningssäkerhet i materielförsörjningens processer och bidra till FMV:s arbete med beredskapsplanering för leverantörer.
I uppdraget ingår också att utveckla metoder för att analysera och stärka försörjningskedjor. Målet är att minska sårbarheter och säkerställa robusta flöden, där du kommer att agera rådgivande och stödjande gentemot materielproducerande verksamhetsområden. Arbetet sker i en föränderlig miljö där samverkan med både interna funktioner som externa aktörer, såsom Försvarsmakten och andra försvarsmyndigheter, är en central del av uppdraget. Tjänsten innebär även att bidra till enhetens gemensamma utvecklings- och stödinsatser.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig relevant erfarenhet av att bedriva och leda organisationsövergripande strategiskt och analytiskt arbete. Du har även flerårig erfarenhet av att sammanställa rapporter, beslutsunderlag och genomföra beredningar. Vi ser att du har erfarenhet av ledning, planering och uppföljning av verksamhet såväl som aktuell erfarenhet av totalförsvarsfrågor. Tjänsten ställer krav på att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som engelska.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från offentlig sektor. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av försörjningssäkerhetsfrågor, exempelvis analys, uppföljning och riskhantering av logistik och försörjningskedjor. Har du erfarenhet av arbete med internationella institutioner så som EU eller Nato eller andra bilaterala eller multilaterala samarbeten ser vi det som en fördel. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är flexibel och anpassar dig efter nya omständigheter. Vi ser även att du tar egna initiativ och har en god problemlösande analysförmåga. I din roll är du strategisk och har ett brett perspektiv på frågor.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-20.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Anna Laurell via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9582411