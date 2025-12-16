Rådgivare med gedigen erfarenhet från det statliga avtalsområdet
Arbetsgivarverket / Administratörsjobb
Är du personalvetare eller jurist med expertkompetens vad gäller kollektivavtal och arbetsrättsliga regelverk inom det statliga avtalsområdet? Vill du bidra med dina kunskaper och erfarenheter för att stödja våra medlemmar i deras roll som arbetsgivare? Vi förstärker nu vår verksamhet med två rådgivare.
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för det statliga avtalsområdet och en av regeringens myndigheter. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal som omfattar cirka 307 000 anställda.
Om enheten
Enheten ansvarar för Arbetsgivarverkets medlemsrådgivning i arbetsgivar- och utlandsvillkorsfrågor samt strategisk arbetsgivarutveckling inom kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap. Enheten ansvarar även för Arbetsgivarverkets utbildnings- och mötesverksamhet samt koordinering av medlemsaktiviteter. Hos oss får du möjlighet att växa tillsammans med en organisation i förändring och vara med och påverka den statliga arbetsgivarpolitiken - idag och i framtiden. Enheten leds av chefen för arbetsgivarutveckling.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som rådgivare är ditt huvuduppdrag att ge kvalificerat och konsultativt stöd till våra medlemsarbetsgivare i alla förekommande arbetsgivarfrågor. Du förväntas även hålla utbildningar och föra centrala tvisteförhandlingar tillsammans med processjurister och förhandlare. I rollen ingår också att, i samarbete med kollegor, genom olika aktiviteter och insatser utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken tillsammans med medlemmarna. Du kommer på sikt att ha ett särskilt ansvar för någon eller några områden utifrån just dina kompetenser och erfarenheter. Det kan vara till exempel ledarskap- och medarbetarskapsutveckling, totalförsvar och beredskap, omställning och andra verksamhetsförändringar, lönebildning, personalsäkerhet, tjänstepension med mera.
Som rådgivare arbetar du i nära samarbete och kontakt med såväl Arbetsgivarverkets medlemmar som kollegor och centrala partsföreträdare.
Dina kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi vill att du ska ha:
• Akademisk utbildning, företrädesvis inom personalvetenskap eller juridik med inriktning arbetsrätt eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för den här tjänsten
• Flera års erfarenhet av tolkning och tillämpning av arbetsrätt och de statliga kollektivavtalen
• Flera års erfarenhet av att utforma och ge råd i arbetsgivarfrågor inklusive den statliga särregleringen
• Erfarenhet av att ta fram och/eller hålla utbildningar eller andra presentationer
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbetsrättsliga frågor kopplat till beredskap, totalförsvar och/eller säkerhet
• Att driva förändrings- och utvecklingsarbete, exempelvis inom verksamhetsutveckling, organisationsförändringar, chefsutveckling, kompetensförsörjning eller införande av nya arbetssätt och system
• Att hålla i tviste- eller samverkansförhandlingar på central eller lokal nivå
• Att ge stöd till chefer vad gäller till exempel uppsägningar, misskötsamhets- och rehabiliteringsärenden
• Lönebildning och lönerevisionsarbete
• Egen chefs- eller ledarerfarenhet
• Att utveckla användningen av AI som verktyg.
För att trivas i rollen söker vi dig som vill arbeta med konsultativ rådgivning till våra medlemsarbetsgivare ur ett samordnande nationellt perspektiv. Som person är du öppen, noggrann, utvecklingsorienterad och förtroendeingivande med hög integritet. Vidare är du rak och trygg i din framtoning och har ett genuint intresse av att ta dig an komplexa arbetsgivarfrågor. Du tycker om att hålla muntliga presentationer och utbildningar.
Arbetet som rådgivare förutsätter att du är bra på att samarbeta och att du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra på ett prestigelöst sätt. Du är bra på att kommunicera på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt, med medlemsarbetsgivarens behov i fokus.
För att trivas hos oss vill du arbeta med arbetsgivarfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv och inom ramen för partssystemet tillsammans med trevliga och professionella kollegor.
Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid beslut om anställning.
Om anställningen
De två anställningarna är tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Arbetsgivarverkets värdegrund utgår från att medarbetarna är professionella och engagerade. Vi har ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Arbetsgivarverket finns på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm, nära T-centralen.
Läs gärna mer om Arbetsgivarverket och vårt uppdrag på vår webbplats www.arbetsgivarverket.se
och vår plattform Jobba statligt på www.jobbastatligt.se
Är du intresserad?
Har du några frågor eller vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta chefen för arbetsgivarutveckling Åsa Krook på asa.krook@arbetsgivarverket.se
eller via telefon 08- 700 13 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av uppdraget men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
