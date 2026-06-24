Rådgivare L&A Branch Stockholm Nord - Sollentuna
Swedbank AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-24
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Bli en del av vårt team och hjälp kunder att nå sina finansiella mål.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Göra verklig skillnad för våra kunder – varje dag
Vara en del av en inkluderande kultur där engagemang och nya perspektiv driver oss framåt
Bredda ditt nätverk och samarbeta med kollegor i hela banken
Ta nästa steg i din karriär – vi satsar på intern utveckling och möjligheter
I denna roll behöver du:
Ha ett starkt kundfokus och drivas av att skapa värde i varje möte
Gärna ha Swedsec rådgivarlicens samt Swedsec bolånelicens
Ha kunskap inom sparande, bolån, pension och försäkring (meriterande)
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Hos oss får du möjligheten att bli en del av ett framgångsrikt och ambitiöst team där vi stöttar varandra, utmanar varandra och tillsammans når högt uppsatta mål. Du kommer att arbeta sida vid sida med professionella och engagerade kollegor som drivs av att göra skillnad – både för våra kunder och för varandra.
Som ledare är jag engagerad och närvarande, med en stark tro på att vi tillsammans kan skapa verkligt värde för våra kunder. Jag brinner för att bygga en inkluderande arbetsmiljö där mångfald, engagemang och utveckling står i centrum. För mig är det lika viktigt att vi har en positiv och energifylld vardag som att vi levererar starka resultat.
Nu ser jag fram emot att få välkomna just dig till teamet – och fortsätta vår resa tillsammans." Vlado Boduljak, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-16.
Placeringsort: Sollentuna
Rekryterande chef: Vlado Boduljak, +46 (0)8 585 982 93
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-26977-19137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9976836