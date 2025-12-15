Rådgivare för stöd till företag om kemikalieregler
2025-12-15
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Enheten Rådgivning och regelinformation ansvarar för att på olika sätt ge råd och stöd till företag, myndigheter och andra verksamhetsutövare om gällande och nya regler inom alla Kemikalieinspektionens ansvarsområden. Vi samverkar aktivt med andra delar av Kemikalieinspektionen och även med den europeiska kemikaliemyndigheten Echa:s nätverk för nationella Helpdesks.
Vill du vara med och stödja företagen i deras arbete med att följa kemikalielagstiftningen?
Enheten består idag av elva rådgivare med djup och bred erfarenhet av Kemikalieinspektionens regelverk. Vi är ett engagerat team med blandad bakgrund och olika erfarenheter. Med stort engagemang och i positiv anda gör vi tillsammans vårt bästa för att företagen ska känna till, förstå och följa reglerna inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. I vår roll som rådgivare är vi Kemikalieinspektionens ansikte ut mot företag och privatpersoner. Hos oss kommer du hjälpa företagen att förstå vilka kemikalieregler som gäller för deras produkter och du medverkar till att lagstiftningen fungerar i praktiken.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som rådgivare arbetar du utåtriktat med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att på olika sätt ge råd och stöd till företag, myndigheter och andra verksamhetsutövare om gällande och nya regler inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden. Det gör du till exempel genom att:
* svara på frågor om krav i lagstiftningen i vår frågetjänst, både i telefon och i skrift.
* arrangera egna och delta på andra aktörers informationsträffar och evenemang
* skriva informationsmaterial och texter till myndighetens webb
I ditt arbete ingår också att hålla dig à jour med lagstiftningen för att kunna informera företagen proaktivt om gällande och nya krav.
Enheten bidrar också i Kemikalieinspektionens arbete med regelutveckling, eftersom vi har erfarenhet av företagens arbete med att följa lagstiftningen i praktiken.
Vi deltar också i den europeiska kemikaliemyndigheten Echa:s nätverk för nationella Helpdesks , kring EU-förordningarna om Reach, CLP och Biocider. På så sätt bidrar vi till att reglerna tolkas och tillämpas på samma sätt i EU:s medlemsländer.Kvalifikationer
Arbetet är varierat och kräver kompetens inom såväl naturvetenskapliga ämnen som regeltillämpning. Vi söker dig som har en högskoleexamen som vi bedömer som relevant för tjänsten.
Du ska ha erfarenhet av arbete med kemikalielagstiftning på företag eller myndighet, till exempel genom att:
* ha jobbat med tillsyn på myndighet, som konsult på företag med rådgivning, utveckling av regler på myndighet, arbete kopplat till kemikalielagstiftning på branschorganisation eller inom industrin.
Du bör ha insikt och förståelse för myndighetsarbete samt företagens villkor och behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med EU-gemensam lagstiftning inom kemikalieområdet, exempelvis Reach eller CLP-förordningarna. Du kan till exempel ha arbetat med klassificering och märkning enligt CLP, granskat eller tagit fram säkerhetsdatablad eller hjälpt företag med att registrera ämnen enligt Reach.
De regelverk som vi ger råd om är både omfattande och detaljerade vilket ställer stora krav på att du har förmåga att kunna ta till dig olika vägledningar och att använda och tolka olika lagstiftningar. Dessutom krävs att du kan uttrycka dig lättförståeligt och tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska.
Täta kontakter med kollegor, företagsrepresentanter, myndigheter och andra intressegrupper ställer stora krav på gott omdöme och bemötande samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du förstår värdet av god service och gott bemötande.
Som person är du konstruktiv, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du är initiativtagande och självständig samtidigt som du är bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor både inom och utanför din organisatoriska enhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
