Rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult, Örebro
Karriärguiden Group Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Örebro Visa alla redovisningsekonomjobb i Örebro
2025-08-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Örebro
, Karlskoga
, Nacka
, Kristinehamn
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/radgivare-ekonomi-redovisningskonsult-orebro.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, juridik, och fastigheter till landets företagare. Medöver 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
Som Rådgivare har du ett nära samarbete med våra kunder och bidrar med proaktiv rådgivning som gör skillnad. Din roll hos oss innebär:
• Bokslut och deklarationer
• Löpande redovisning, där fördelningen kommer anpassas efter kundernas och teamets behov.
• Kund- och uppdragsansvar där du leder och kvalitetssäkrar gemensam leverans tillsammans med dina kollegor.
• Handledare för nya kollegor.
• Du, liksom övriga medarbetare, har en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt team med digitala tjänster i framkant.
Välkommen till ett team där gemenskapen är lika viktig som kompetensen!
Hos oss i Örebro blir du en del avettgäng engagerade, kunniga och generösa kollegor som älskar att dela med sig av sin kunskap.Hos oss råder en stark känsla av samarbete och omtanke, något vi är mycket stolta över.
Vi tror på att de bästa idéerna föds tillsammans, och därför är samarbete en självklar del av vår vardag. Oavsett om det handlar om att lösa komplexa utmaningar eller att skratta tillsammans över en kopp kaffe vid förmiddagsfikat, så gör vi det som ett team.
Här får du möjlighet att växa, både professionellt och personligt, i en miljö där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Vi är stolta över att vara en del av detta gäng - och vi hoppas att du vill bli en del av det också.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss har du:
• Nyfikenhet, och drivet att vilja utveckla samarbetet meddina kunder
• Tidigare erfarenhet i rollen som redovisningskonsult eller motsvarande befattning
• Akademisk utbildning inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet.
• Meriterande är auktorisering som redovisningskonsult
Om du har god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vi ser fram emot att höra ifrån just dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/ludvig-co Arbetsplats
Ludvig Co Jobbnummer
9483751