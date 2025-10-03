Rådgivare ekonomi / Redovisningskonsult, Norrköping
2025-10-03
Ludvig & Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, lön, juridik, och fastigheter till landets företagare. Med över 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen Som Rådgivare har du ett nära samarbete med våra kunder och bidrar med proaktiv rådgivning som gör skillnad. Din roll hos oss innebär:
Bokslut och deklarationer, ekonomistyrning och skatterådgivning.
Löpande redovisning, där fördelningen kommer anpassas efter kundernas och teamets behov.
Kund- & uppdragsansvar där du leder och kvalitetssäkrar gemensam leverans tillsammans med dina kollegor.
Du, liksom övriga medarbetare, har en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt team med digitala tjänster i framkant.
På kontoret i centrala Norrköping får du arbeta i nya moderna lokaler med andra rådgivare, fastighetsmäklare, jurister och lönekonsulter. Tillsammans skapar vi en stark gemenskap och hittar regelbundet på roliga aktiviteter för att stärka både grupp och individ.
Vi erbjuder Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid & möjlighet till distansarbete. Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret. Friskvårdsbidrag 5000 kr. Utfyllnad av föräldralön.
Vi söker dig För att passa i rollen hos oss har du:
Erfarenhet inom ekonomi & redovisning, antingen som konsult eller från ekonomiavdelning.
Akademisk utbildning inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet.
Meriterande är auktorisering som redovisningskonsult eller erfarenhet inom ekonomistyrning, affärsutveckling eller skatterådgivning.
Om du har god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
Vill du bli vår nästa kollega? Då ser vi fram emot din ansökan!
