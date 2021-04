Rådgivare ekonomi och skatt | Redovisningskonsult, Ludvig & Co S - Ludvig & Co AB - Redovisningsekonomjobb i Sollefteå

Ludvig & Co AB / Redovisningsekonomjobb / Sollefteå2021-04-12Vill du vara med och göra skillnad? Som rådgivare på Ludvig & Co är ditt viktigaste uppdrag att leda våra kunder och deras verksamheter till nästa nivå. För att göra detta möjligt tror vi på proaktivitet, digitala lösningar och ett stöttande ledarskap, i en prestigelös och varm miljö. Varje dag tar vi nästa steg mot att vara småföretagarens bästa rådgivare och att skapa framgångsrika företagare.2021-04-12I nära samarbete med våra kunder kommer du arbeta med kvalificerad rådgivning för att hjälpa våra kunder utveckla deras verksamheter. Dina uppgifter består bl.a. av:KundansvarLöpande redovisning och konsultationUpprättande och genomgång av bokslut, deklaration och årsredovisning.Därför kommer du trivas hos ossKontorschef Anneli Solin berättar:På kontoret i Sollefteå blir du en del av ett team på 11 medarbetare. Som grupp jobbar vi tillsammans och strävar efter ett proaktivt arbetsätt med mycket engagemang i det vi gör.Vi ska nu bli fler medarbetare och även växa på fler marknader. Ludvig & Co har 130 kontor över hela landet med specialistkunskaper inom företagande, från en enskild frisörsalong eller byggfirma till större lantbruksföretag. Bland dina kollegor finns specialister inom juridik, rådgivning, affärsutveckling, fastighetsförmedling och lön. För femte året i rad har vi blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare - och det tänker vi fortsätta vara.För att lyckas behöver duAkademisk utbildning inom ekonomiStort yrkesmässigt engagemangTidigare arbetat i en konsulterande roll, inom service eller liknande erfarenhetDet är meriterande om du är auktoriserad redovisningskonsult eller har erfarenhet inom ekonomistyrning, affärsutveckling eller skatterådgivning. För att vara med och bygga framtidens rådgivning kring våra nya digitala tjänster ser vi att du är nyfiken på och vill driva nya digitala lösningar mot kund.Låter det här som du?Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du någon fråga om tjänsten så tveka inte på att kontakta Kontorschef Anneli Solin endera via mail anneli.solin@ludvig.se eller tel. 0620-25925Vi ser fram emot din ansökan!Vi undanber vänligen men bestämt att bli uppringda av rekryterings- och bemanningsföretag för denna tjänst.Sökord: Redovisningskonsult, redovisning, senior redovisningskonsult, redovisningsekonom, accountant, senior accountant, accountant specialist, agronom, associate, assurance, auktoriserad redovisningskonsult, civilekonom, ekonom, ekonom jobb, ekonomi jobb, ekonomijobb, ekonomer, ekonomikonsult, financial accountant, konsult, revisor, senior accountant, senior redovisningsekonomVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuellSista dag att ansöka är 2021-05-12Ludvig & Co AB5685708