Rådgivande Sjuksköterska/ Distriktssköterska till Hälsocentralen Kramfors
2026-01-09
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Kramfors HC är en av 5 hälsocentraler i vårt primärvårdsområde Väster.
Hälsocentralen Kramfors är kommunens största och ligger belägen i centrala Kramfors. Hos oss har vi allting samlat under ett tak och vi har en stor kunskapsbank i form av vår erfarna personal inom olika professioner, samt samarbete med andra vårdinstanser.
Nu söker vi på Hälsocentralen i Kramfors en rådgivande sjuksköterska/distriktssköterska till vår enhet. Vill du prova på utmaningar och arbeta i en ständig lärande och utvecklande miljö och bli en del av vårt team? Då är rådgivningssköterska på Kramfors HC rätt arbetsplats för Dig.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till distansarbete.
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Arbetet är omväxlande och roligt. Du använder din kliniska kompetens och ditt lugn för att skapa trygghet. Till din hjälp i arbetet jobbar du efter ett rådgivningsstöd. Som nyanställd anpassar vi introduktionen utifrån din roll. Vi är måna om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin roll.
Vi arbetar med kvalificerad rådgivning via Rådgivningsstödet som är ett, kvalitetssäkrat och evidensbaserat verktyg samt ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd, som hjälper sjuksköterskor att ge patienter rätt råd. Det används som stöd för medicinska bedömningar av vårdbehov och vägleder till rätt vårdnivå och hänvisa dem till rätt vård i rätt tid.
Hos oss är ditt huvuduppdrag:
Telefonrådgivning med stöd av Rådgivningsstödet
Arbete i journalsystemet Cosmic
Vi jobbar i tätt samarbeta med alla professioner i verksamheten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
Har erfarenhet av mottagningsarbete och telefonrådgivning
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning till distriktssköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Strukturerad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
