Rådgivande Redovisningskonsult till Team Eklund Ekonomi
2026-02-02
Nu söker vi en redovisningskonsult som vill bli en del av vårt team på Jämtlandskontoret i Rätansbyn.
Vi vill vara en arbetsplats man längtar till!
Vi ska vara en av de främsta byråerna och en av förebilderna i vår bransch.
Idag vi på tre orter i Sverige - Stockholm, Visby och Rätan i Jämtland.
Vi anpassar oss efter kundernas behov och fokuset på kunderna ska styra vår vardag.
Vår ledare leder oss med orden: Vi ska vara lyckliga på jobbet varje dag som ett team och med kunden i fokus!
Vi har ett harmoniskt arbetssätt där teamet jobbar tillsammans i allt vi gör och strävar efter Work-Life Balance.
Vi är en modern byrå som hänger med utvecklingen!
Vi är en funktionsbaserad byrå där vi alla gemensamt hjälps åt med våra kunder. Det betyder att du aldrig är ensam om arbetet på "dina" kunder och att alla våra kunder får tillgång till vår samlade kompetens.
Vi är måna om att lära känna våra kunders affär och tipsar gärna våra kunder om vi ser något vi tror de kan förbättra både i deras business, i sitt sätt att ge oss material och information eller eventuella tekniska lösningar som kan ge kunden mervärde.
Vi är idag ett gediget och erfaret team på 7 personer som nu vill växa på de orter där vi är verksamma.
Premierande om man kan Bjorn Lunden men också är flexibel och kan jobba i olika program. Goda kunskaper om jordbruks- och skogsfastigheter är också premierande.
Info om tjänsten:
Den här tjänsten söker vi till vårt Jämtlandskontor i Rätansbyn.
Här är vi två personer just nu och ser fram emot att få en tredje teammedlem.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara:
• Löpande redovisning
• Månadsavstämningar
• Skattedeklarationer
• Rapportering till kunder
• Bokslut, årsredovisningar och INK2 för AB
• Förenklat årsbokslut och NE-bilagan för enskild firma
• INK1 inklusive övriga eventuella bilagor
• Kontakt med kunder på ett kundvårdande sätt med kunden i fokus
• Rådgivning grundnivå
• Se behov av och erbjuda mervärdestjänster vid behov hos kunden
• Leda andra via controlling med utbildande feedback
Vi tror att du:
• har eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• har sinne för bokföring och gillar siffror
• har erfarenhet av att jobba på redovisningsbyrå
• har högt självledarskap
• har lätt att be om hjälp direkt istället för att fastna och fundera
• kan sätta dig in i och förstå skriftliga instruktioner
• tycker att det är roligt att hjälpa företag i många olika branscher
• vill bidra till den ständigt pågående digitala och organisatoriska utvecklingen
• har lätt att komma överens med kollegor och kunder
• är prestigelös och hjälpsam
Övrig info om tjänsten:
Tillsvidare med 6 månaders provanställning
75-100% tjänst
Start från mars
Vi ser verkligen fram mot Din ansökan som du skickar till anne@eklundekonomi.se
så snart som möjligt då vi genomför intervjuer löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: anne@eklundekonomi.se
Detta är ett heltidsjobb.
