Rådgivande Redovisningskonsult till hjärtligaste byrån i stan
2026-01-08
Är det dig vi letar efter?
Vill du jobba med företagsrådgivning och redovisning där du ingår i ett magiskt team som alltid sätter varandra i första rummet?
Vill du ge service och bidra till företagarens vardag på riktigt?
Är svaret JA, läs vidare.
Niva & Partners är ett litet team med erfarna konsulter som jobbat halva sina liv på redovisningsbyrå.
Vi har tillsammans hjälpt hundratals företagare med deras ekonomi och företagande. Vi är den lilla byrån med det stora hjärtat för entreprenörer.
Som rådgivande redovisningskonsult hos oss får du arbeta självständigt med våra kunders redovisning och rådgivning, men vi gör alltid allting som ett team.
Laget före jaget är vårt motto och vi vill älska vårt jobb varje dag!
Ingen i vårt team ska känna att de bär någonting ensam, utan vi jobbar efter vårt ramverk som är vår trygghet.
Viktigast av allt är att vi är en bra match!
Men vi ser gärna att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av redovisningsarbete i 2-5 år
Hög social kompetens
Tekniskt orädd
Grundläggande utbildning inom redovisning
Kommunikativ och flytande i svenska språket
Du föredrar att jobba i ett team
Erfarenhet av att ge god kundservice
Ditt ansvar:
Ditt arbete kommer att vara att ta hand om våra kunders redovisning, hela vägen från ax till limpa. Där inkluderas allt från den löpande redovisningen till månadens avstämningar och rapportering. Du ska vara boksluts självständig.
Att förvalta och äga kundrelationen är en av det viktigaste uppgifterna i din roll. Du ska kunna anpassa ditt arbete utifrån kundens behov och olikheter.
Som person vill vi att du är dig själv till 100% och du har ett högt självledarskap!
Mejla in din ansökan till camilla.niva@nivapartners.se
Hoppas det är du! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: camilla.niva@nivapartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Företagsbyrån Niva & Partners AB
(org.nr 559454-7613)
Hantverkarvägen 23 C (visa karta
)
136 44 HANDEN Kontakt
Camilla Niva camilla.niva@nivapartners.se 070-6176900 Jobbnummer
9673492