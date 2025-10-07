Rådgivande Kundtjänstmedarbetare till vår kund i Norrköping
2025-10-07
Är du en engagerad och social person som drivs av att ge bästa möjliga service till kund, samarbeta i ett sammansvetsat team och jobba i högt tempo mot uppsatta mål? Trivs du med att arbeta i digitala verktyg och tycker du att bilbranschen är intressant? Nu har vi en möjlighet för dig som vill bli en del av ett glatt och härligt gäng i kundserviceteamet med placering i Norrköping.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Kundkontakt och ärendehantering via samtal, chatt och mail.
• Proaktiv bearbetning via telefon där du kontaktar våra kunder för tidsbokning och erbjudande av våra tjänster.
• Bokning av verkstadsarbeten vilket innefattar service, reparationer och hjulskiften.
Du kommer till ett bolag som är under ständig digital utveckling och kommer ingå i ett sammansvetsat team som dagligen jobbar mot uppsatta mål med ett högt driv av kundnöjdhet och resultat.
Vem är du?
I kundserviceteamet behöver vi olika kompetenser där försäljning, service- och kvalitetsmedvetenhet, engagemang och samarbetsförmåga är viktiga delar. Vi söker dig som är social, driven och lyhörd i en rådgivande roll gentemot våra kunder. Som person är du tydlig och är lösningsorientering och du bidrar till teamet med kunskap och engagemang. Positiv inställning och attityd är en viktig del i arbetet då vi arbetar tillsammans och hjälps åt. Du har en förmåga att med enkelhet kunna navigera mellan olika digitala system.
Vi ser att du som söker har:
• Gymnasiekompetens
• God data- och systemvana
• Erfarenhet av service direkt mot kund, gärna från innesälj
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
