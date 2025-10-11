Räddningstjänstpersonal i beredskap till Sölvesborg eller Mjällby
2025-10-11
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-11Dina arbetsuppgifter
Som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har du beredskap en vecka åt gången, antingen var tredje eller var fjärde vecka, beroende på arbetsort. Under beredskapen krävs det att du ska kunna ta dig till din brandstation under dygnets alla timmar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är räddningstjänst i utryckningsstyrka:
• skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst. Släcka bränder, rädda liv, sanering vid trafik- och kemolyckor är några exempel.
• övning för förberedande av insats.
• delta i förebyggande åtgärder som till exempel ge information/utbildning till privatpersoner och företag. Kvalifikationer
Krav för tjänsterna är körkort med B-behörighet och att du är fullt frisk och har god fysisk arbetsförmåga enligt AFS 2007:7, AFS 2019:3 och AFS 2023:16. Detta innebär att du måste genomföra och godkännas på den medicinska kontrollen och de fysiska testerna. De fysiska testerna består av rullbandstest, simtest och andra arbetsrelaterade tester. Meriterande är att du arbetar inom den kommunala verksamheten samt att du har körkort med C-behörighet, annars förbinder du dig att ta C-behörighet.
Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du kan sätta dig in i någon annans situation. Du har initiativförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att en anställning som RiB ska bli aktuell:
• kommer vi att lägga stor vikt vid att din bostad och/eller arbetsplats ska vara belägen så att du kan rycka ut från brandstationen inom den föreskrivna tiden (5 minuter).
• måste du ha ett medgivande från din huvudarbetsgivare. Blanketten finns att hämta på vår hemsida.
• måste du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Placering
Vid någon av våra brandstationer: Sölvesborg eller Mjällby.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till tillsvidare. Ersättning
Enligt avtal.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Övrigt
Anställningen inleds med en utbildning i allmän räddningstjänst, s.k. preparandutbildning, i vilken du måste bli godkänd i för att erbjudas en anställning. Utbildningen genomförs dagtid under tre veckor.
Organisationens strävan är att du som anställd ska krigsplaceras inom vår organisation.
Upplysningar
Martin Wijk, enhetschef operativ RiB, tfn: 0454-30 51 07
Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24
Fredrik Åberg för Sölvesborg och Mjällby, tfn: 0454-30 51 17
Magnus Krantz, facklig företrädare Brandmännens Riksförbund, tfn: 08-722 34 86
Erik Gustavsson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0454-30 51 00
Robert Carlsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0454-30 51 00
Vill du jobba med oss?
Ansökningar till dessa tjänster kommer endast att tas emot via Räddningstjänsten Västra Blekinges webbplats under "Jobba med oss". Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna vi efterfrågar samt motivering till varför du är rätt person för tjänsten.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta HR-chefen som finns angiven i annonsen.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Intervju och fysiska tester kommer att genomföras under vecka 46-51.
Vill du hjälpa människor, är fysiskt aktiv och arbetar bra i grupp, sök tjänsten som räddningspersonal i beredskap. Fler brandmän behövs för att kunna erbjuda våra kommuninvånare hjälp vid olyckor och kriser. Vi behöver dig!
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets invånare och värnar därför om en jämn könsfördelning och mångfald i vår organisation.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan, vi behöver dig!
Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst. Kommunalförbundet består av medlemskommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström, som tillsammans har ca. 60 000 invånare. Räddningstjänsten Västra Blekinge har totalt ca. 190 medarbetare fördelat på dagtidspersonal, en heltidskår, fem deltidskårer, ett räddningsvärn och ett skogsbrandvärn.
Vi jobbar utifrån en värdegrund som ska genomsyra allt vårt arbete. Värdegrunden talar om hur vi bemöter varandra och vägleder oss i vårt dagliga arbete. För oss är det en självklarhet att du förstår och delar våra värdeord Öppenhet, Trygghet och Respekt.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Västra Blekinge
(org.nr 222000-0935), http://www.raddning.com Körkort
