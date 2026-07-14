Räddningstjänstpersonal i beredskap Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten
Vilhelmina kommun / Brandmansjobb / Vilhelmina Visa alla brandmansjobb i Vilhelmina
2026-07-14
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Om arbetsplatsen och jobbet
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör en viktig samhällsinsats och där du räddar liv?
Räddningstjänsten i Vilhelmina kommun behöver fler deltidsbrandmän till räddningsstationerna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs.
Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor. Du bidrar till säkerheten i din hembygd.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbete som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) i utryckningsstyrka består huvudsakligen av:
• skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst. Släcka bränder, rädda liv, sanering vid trafik- och kemolyckor är några exempel.
• fortbildning och övning inför insatser, ca 50 timmar/år.
I ditt arbete möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig.
Att vara deltidsbrandman innebär att du har en annan huvudanställning men beredskap som brandman enligt särskilt schema, normalt var fjärde vecka och ska då vara tillgänglig dygnet runt för att träda in i din roll "när larmet går".
Som nyanställd och under utbildning placeras man först i pooltjänst som senare kan övergå till en ordinarie tjänst. Du deltar också i fortbildning och övningar som sker regelbundet inom kåren.
Räddningstjänsten betalar ersättning för den tid du har beredskap, för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning.
Vi ser till att du får:
Betald utbildning
Möjlighet till en extra inkomst på ca 70 000 - 90 000 kr per år, plus ersättning vid utryckning.
Årliga hälsokontroller
Bra kamratskap
Tillgång till träningslokal med mera. Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år.
Frisk och ha godkänd fysisk status (rullbandstest på brandstationen).
Genomgå läkarundersökning med godkänt tjänstbarhetsintyg.
Du behöver kunna inställa dig på stationen inom fem minuter vid larm.
Du behöver medgivande från din ordinarie arbetsgivare.
Möjlighet att ha beredskap var 4:e vecka.
Goda kunskaper i det svenska språket.
Simkunnig.
Stresstålig.
B-körkort (BE, C-behörighet är meriterande.) Har du inte C-kort får du bidragshjälp att ta detta efter anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Då räddningstjänsten är ett mansdominerat yrke så ser vi gärna kvinnliga sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina Kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allmänna utskottets verksamheter, Räddningstjänsten Kontakt
Räddningschef Magnus Holmberg 094014285 Jobbnummer
10002039