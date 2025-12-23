Räddningstjänstpersonal i beredskap Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Om arbetsplatsen och jobbet
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör en viktig samhällsinsats och där du räddar liv?
Räddningstjänsten i Vilhelmina kommun behöver fler deltidsbrandmän till räddningsstation Vilhelmina och Dikanäs.
Att vara deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbete inom räddningstjänsten består av både förebyggande arbete och utryckningar. I ditt arbete möter du människor i en rad olika sammanhang - ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, förmåga att samarbeta och är stresstålig.
Att vara deltidsbrandman innebär att du har en annan huvudanställning men beredskap som brandman enligt särskilt schema, normalt var fjärde vecka och ska då vara tillgänglig dygnet runt för att träda in i din roll "när larmet går". Som nyanställd blir du reserv i en grupp som senare kan övergå till en ordinarie tjänst. Du deltar också i fortbildning och övningar (ca. 50 tim/år) som sker regelbundet inom kåren.
Räddningstjänsten betalar ersättning för den tid du har beredskap, för den tid som går åt till utryckningar, övningar och utbildning.
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Frisk och ha godkänd fysisk status (rullbandstest på brandstationen).
• Genomgå läkarundersökning med godkänt tjänstbarhetsintyg.
• Du behöver kunna inställa dig på stationen inom fem minuter vid larm.
• Du behöver medgivande från din ordinarie arbetsgivare.
• Möjlighet att ha beredskap var 4:e vecka.
• Goda kunskaper i det svenska språket.
• Simkunnig.
• B-körkort (BE och C-behörighet är meriterande). Om du inte har C-kort kan du komma att få bidragshjälp för att ta detta efter anställning beroende på behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Då räddningstjänsten är ett mansdominerat yrke så ser vi gärna kvinnliga sökande.
Annonsen gäller fyra lediga tjänster - ta chansen att söka ett extrajobb där du verkligen kan göra skillnad.
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta: Magnus Holmberg Telefon: 0940-14285 E-postadress: mailto:magnus.holmberg@vilhelmina.se
