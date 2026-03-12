Räddningstjänstpersonal i beredskap, deltidsbrandman Svanskog
2026-03-12
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Bor och jobbar du i Svanskog? Vill du hjälpa andra människor där du bor? Vill du göra en viktig samhällsinsats? Gillar du lagarbete? Är du stresstålig? Om du svarar ja på dessa frågor skulle du kunna passa som deltidsbrandman!
I Svanskog söker vi nu dig som vill arbeta som deltidsbrandman.
I Svanskog finns en av tre brandstationer i Säffle kommun. I Svanskog är det en deltidsräddningstjänst, i Säffle finns en heltid och i Värmlands Nysäter finns ett brandvärn.
Ett viktigt samhällsuppdrag
Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. Av landets 16 000 brandmän är cirka 10 700 deltidsbrandmän.
Som deltidsbrandman gör du både din ort och din arbetsgivare en stor tjänst. Du ser till att människor på orten kan fortsätta att leva med tryggheten att hjälpen alltid finns nära. Du kan höja säkerhetstänket och göra en bra första insats på din arbetsplats om olyckan skulle vara framme.
Åtagandet som deltidsbrandman är också utvecklande för dig som person då du lär dig att handla lugnt och korrekt i stressade situationer. Övriga fördelar, förutom ersättningen, (är träningsmöjligheter, hälsokontroller, gott kamratskap och förbättrad självkännedom).
När du har beredskap som deltidsbrandman behöver du kunna ta dig till brandstationen och klä dig i larmställ och kvittera larm inom 5 minuter.
Godkännande från arbetsgivaren för utbildning samt att rycka ut på larm kommer att behövas.Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
- Har fyllt 18 år.
- God fysik. Du ska vara fullt frisk och uppfylla vissa konditionskrav.
- Simkunnig
- Stresstålig
- Ej klaustrofobi och kunna hantera trånga utrymmen.
- När du har beredskap ska du kunna ta dig till din brandstation inom fem minuter vid larm.
- B-körkort krävs.
- Grundutbildning krävs och anordnas av oss.
- Intyg från arbetsgivaren. (Intyget tillhandahålls av räddningstjänsten).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en anställning måste du genomgå utbildning som genomförs vid någon av MSB:s skolor. Grundutbildningen är totalt sju veckor lång och du behöver ha godkänt från din arbetsgivare att du får tjänstledigt för att gå utbildningen. För att bli anställd krävs att du gör fysiska tester med godkänt resultat samt att du blir godkänd på vår läkarundersökning.
Om du är intresserad, skicka in en ansökan!
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss. Mer information om räddningstjänsten i Säffle kommun samt kontaktinformation finns på Säffle kommuns hemsida: https://saffle.se/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/raddningstjanst.html
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten Kontakt
Patrik Karlsson 0533-681720 Jobbnummer
9792068