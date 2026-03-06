Räddningstjänsten Syd söker erfarna heltidsbrandmän
Räddningstjänsten Syd, Distrikt Heltid / Brandmansjobb / Malmö Visa alla brandmansjobb i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Syd, Distrikt Heltid i Malmö
Vill du ta nästa steg i din utveckling som brandman?
Vi söker dig som redan arbetar i utryckande tjänst och vill bidra med din erfarenhet, samtidigt som du fortsätter växa i en organisation som satsar på kompetens, kultur och utveckling.
Räddningstjänsten Syd är räddningstjänst för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vår verksamhet spänner över storstadsmiljö, mindre tätorter och landsbygd, vilket ger en bred operativ variation och hög aktivitet.
Vårt uppdrag är att förebygga olyckor samt att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag och verka trygghetsskapande i våra medlemskommuner. Varje dag gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Hos oss är utveckling, inkludering och professionalism en självklar del av kulturen. Här möts nyare och erfarna brandmän i en miljö där erfarenhet förs vidare och nya perspektiv välkomnas.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som heltidsbrandman hos Räddningstjänsten Syd ingår du i ett skiftlag på någon av våra heltidsstationer, med möjlighet till arbete såväl i skifttjänst som dagtidsverksamhet. Arbetet omfattar operativa insatser vid brand, trafikolyckor och andra akuta händelser i såväl stadsmiljö som landsbygd, samt förebyggande och trygghetsskapande arbete i samhället. I uppdraget ingår förberedande arbete, övning och kontinuerlig kompetensutveckling för att upprätthålla och stärka vår operativa förmåga. Du bidrar aktivt till lagets utveckling operativt, socialt och metodmässigt och deltar i verksamhetens förbättringsarbete.
Våra stationer har olika förmågor, vilket ger möjlighet till fördjupning utifrån kompetens, intresse och verksamhetens behov. Vi värdesätter den kompetens du tar med dig och vår förväntan är att du inom ett år tillämpar din fulla kompetens inom både det operativa och olycksförebyggande. Vi ger dig en individuellt anpassad introduktion och rätt förutsättningar att stegvis växa in i Räddningstjänsten Syd.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet, fortsätta utvecklas och vara en engagerad del av Räddningstjänsten Syds breda verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad heltidsbrandman med SMO eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och som idag verkar som heltidsbrandman i utryckande tjänst och har ett giltigt tjänstbarhetsintyg som rökdykare. Du har flera års erfarenhet av regelbundet arbete i utryckande tjänst.
För tjänsten krävs god fysisk förmåga och god simkunnighet. Du innehar C-körkort och har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av något eller några av följande:
* Rökdykarledare eller annan arbetsledande funktion.
* Handledarskap, instruktörsuppdrag eller annan liknande erfarenhet.
* Utvecklings- och förbättringsarbete från tidigare arbetsplatser.
* Samverkan vid större eller mer komplexa insatser.
* Förmåga inom exempelvis båt, UAS, farliga ämnen, NUSAR, tung räddning eller annan förmåga.
* Chaufförskompetens för utryckningsfordon och/eller höjdfordon.
Som person är du trygg, stabil och fungerar väl i grupp. Du bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara respektfull, lyhörd och inkluderande. Du tar ansvar och är en pålitlig kollega i såväl vardag som skarpa situationer. Du delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet och ser värdet i att både lära av andra och bidra till gemensamt lärande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar något personligt brev, i stället ber vi dig att besvara urvalsfrågorna i ansökan så utförligt som möjligt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Bifoga examensbevis, intyg på C-körkort samt intyg på dins operativa kompetenser.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
Kontakt till fackliga organisationer kan förmedlas via HR hrsupport@rsyd.se
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Syd
(org.nr 222000-1909), https://rsyd.se/om-oss/jobba-hos-oss/bli-brandman-hos-oss/ Arbetsplats
Räddningstjänsten Syd, Distrikt Heltid Kontakt
HR-konsult
Karolina Möller karolina.moller@rsyd.se +46704583639 Jobbnummer
9783060