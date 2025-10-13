Räddningstjänsten södra Hälsingland söker Brandinspektör/Brandingenjör
Kommunalförbundet Hälsingland / Säkerhetsjobb / Söderhamn Visa alla säkerhetsjobb i Söderhamn
2025-10-13
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunalförbundet Hälsingland i Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten södra Hälsingland söker Brandinspektör/Brandingenjör
Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) är ett kommunalförbund inom Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner som på uppdrag av medlemskommunerna ansvarar för Räddningstjänsten södra Hälsingland.
Räddningstjänsten södra Hälsingland söker nu medarbetare som kan förstärka inom den förebyggande verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och innefattar hela bredden av det förebyggande arbete som utförs av en räddningstjänst. Du kommer att arbeta med tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor samt handlägga remisser mot andra myndigheter och aktörer. Arbetet omfattar även information och rådgivning till allmänheten samt att hålla utbildningar inom brandskydd. Utifrån din kompetens och bakgrund kan anpassningar av arbetsuppgifterna göras.
Sedan januari 2023 har räddningstjänsterna i Hälsingland en gemensam hantering kring de förebyggande arbetsuppgifterna. Som en del av den gemensamma förebyggandegruppen har du mycket frihet under stort eget ansvar. Det kommer finnas möjligheter till kompetensutveckling inom det förebyggande området och du kommer även få möjlighet att driva olika projekt - såväl förebyggande som med koppling mot den operativa verksamheten - samt delaktighet vid framtagande av rutiner och riktlinjer inom förebyggandesamarbetet.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning, med relevant vidareutbildning på högskole-, universitets-, eller yrkeshögskolenivå. Det kan till exempel vara SMO, byggnadsinspektör, byggnadsingenjör eller liknande. Arbetsgivaren kan även bedöma att annan utbildning eller erfarenhet som är relevant för förebyggande brandskyddsarbete kan vara aktuell.
• Du behöver behärska svenska mycket väl i tal och skrift samt ha körkort B
Som person är du trygg, stabil och kommunikativ. Du har förmågan att planera, strukturera och ta eget ansvar för att driva dina processer vidare. Samtidigt fungerar du bra i samarbete med andra och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla dina kunskaper i brandskydd.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra. Då arbetet innebär mycket externa kontakter behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värderar också en pedagogisk förmåga då den förebyggande verksamheten även omfattar externa utbildningar.
Meriterande
Vi ser det som mycket meriterande om du har brandingenjörsexamen, Tillsyn A och B (eller motsvarande) samt erfarenhet av arbete med förebyggande brandskydd och myndighetsutövning.
Annan erfarenhet kopplat mot myndighetsutövning kan även det vara meriterande. Det kan till exempel vara myndighetsutövning och tillsyn inom Plan- och bygglagen eller Miljöbalken.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-12-01/enligt överenskommelse
Placeringsort
Placering kommer primärt vara på någon av våra heltidsstationer i Bollnäs eller Söderhamn. Räddningstjänsterna i Hälsingland har sedan januari 2023 en gemensam hantering av de förebyggande arbetsuppgifterna och det kan därmed vara möjligt att jobba vissa dagar från andra orter i Hälsingland enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-13Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med bifogat CV och personligt brev till info@kfhalsingland.se
eller adress Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs. Märk ansökan "Brandinspektör/brandingenjör".
Sista ansökningsdag är 2025-11-02.Kontaktuppgifter för detta jobb
Linn Johnsson, Förebyggandesamordnare Hälsingland, 0270-54 00 42
Mats Åberg, Räddningschef Räddningstjänsten södra Hälsingland, 0270-54 00 07
Facklig kontakt Vision Maria Olsson Tel 0271-54 00 05
Facklig kontakt Kommunal Henrik Gunnarsson Tel 0270-54 00 44
Facklig kontakt Kommunal Daniel Gylén 0278-54 00 10
Facklig kontakt BRF Christer Fagerhov Tel 0270-54 00 44Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har Kommunalförbundet Hälsingland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kommunalförbundet Hälsingland hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök https://kfhalsingland.se/om-kfh/personuppgifter-och-gdpr
för att läsa mer om KFH 's hantering av personuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@kfhalsingland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Brandinspektör/Brandingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Hälsingland
(org.nr 222000-2543)
Värmlandsvägen 2 (visa karta
)
826 40 SÖDERHAMN Jobbnummer
9554280