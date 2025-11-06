Räddningstjänsten Skåne Nordväst söker Tekniker
2025-11-06
Räddningstjänsten Skåne Nordvästs uppdrag är att bidra till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle för invånarna i förbundets fem medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv och Båstad RSNV: s geografiskt stora område med
c.a 238 000 invånare, är en expansiv region och en logistiknod, med flygplats och hamnar vilket innebär en ständigt föränderlig riskbild.
För att möta framtidens utmaningar och riskbild är vi en organisation i ständig utveckling, med ambitionen att ligga i framkant både vad gäller samarbeten, insatsmetodik, teknik, utbildning och socialt förebyggande arbete.
Vårt mål är också att vara en attraktiv arbetsgivare som speglar samhället och som har fokus på en säker arbetsmiljö, med trygga, förtroendeingivande och inkluderande ledare och medarbetare.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst består av cirka 355 anställda (heltid och RIB) fördelade på 10 brandstationer i Helsingborg, Bjuv, Ängelholm, Örkelljunga och Båstad.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Räddningstjänsten Skåne Nordväst söker en tekniker för tillsvidareanställning. Huvudplacering är på Båstads brandstation, tjänsten är dock rörlig över förbundets hela område när behov uppstår.
Arbetsuppgifterna är varierande och mestadels knutet till våra brandstationer inom teknik, fordon, stationsarbete. Du kommer att vara en nyckelperson på station Båstad där du sköter drift, diverse reparationer/service av teknik och utrustning, RIB brandman vid behov i Båstads styrka eller vid behov inom RSNV:s RIB-område.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och som vill utvecklas med Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Vi tror att du som söker har minst 5 års erfarenhet av servicearbete och att du är redo att ta nästa steg. Har du dessutom kunskap inom elektronik, el eller liknande är även det meriterande.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Drift och skötsel inom stationsområde Båstad och RSNV:s förbundskommuner vid behov.
• Drift/hantering av automatlarm till våra kunder i samarbete med larmtekniker
• Hantering intelligenta nycklar i samråd med larmtekniker
• Hantering av IT utrustning i samråd med IT-tekniker
• Administration av Rakel i samråd med larmtekniker (rakelterminaler)
• Felsökning, monterings och reparationsarbete på befintlig utrustning
• Leverantörskontakter vid montage och reparationer
• Passagesystem samråd med fastighetstekniker
• Stationsstyrning/styrteknik samråd med larmtekniker
• Personsökare gällande system, drift och programmering i samarbete med larmtekniker
• Hantering diverse tekniska system
Meriterande
• Körkort BE meriterande.
• Kunskap inom radiokommunikation och Rakel
• Utbildning inom IT-området med goda datorkunskaper
• Allmän kännedom servermiljöer och databashantering
• 5 års erfarenhet av servicearbete
• Gått elprogrammet eller liknande utbildning
• Kunskap om programvarorna Daedalos, Blis
* RIB utbildning med minst fyra års erfarenhet alternativt minst två års erfarenhet från arbete på heltid. (nödvändiga tester för att jobba som brandman ska vara godkända)
• Körkort B, C-behörighet
• Förståelse av applikationers funktion
• Allmän god teknisk kompetens
• God svenska i tal och skrift
• Kunna hoppa in i utryckningsstyrka vid behov och genomföra övningar som brandman.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1395810 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Skåne Nordväst
(org.nr 222000-3087) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Staffan Winstedt 042-10 48 25 Jobbnummer
9591005