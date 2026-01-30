Räddningstjänsten i Svedala söker deltidsbrandmän
Vi på räddningstjänsten i Svedala behöver nya medarbetare att ansluta till vår sammansvetsade och engagerade grupp kvinnor och män. Du som känner ett stort engagemang för din hemkommun och vill vara med och hjälpa människor i din omgivning har nu möjlighet att bli deltidsbrandman!
Uppdrag
Som brandman RiB (Räddningsman i Beredskap) arbetar du framför allt med räddningsarbete vid olyckor. Det kan innebära många olika typer av insatser, till exempel akut sjukvård, släcka bränder och räddning vid trafikolyckor. Även regelbundna övningar och fysisk träning hör till de ordinarie arbetsuppgifterna.
Brandman RiB är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, du arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och du får röra på dig mycket. Du måste därför vara bra på att hantera människor och tycka om att samarbeta. När larmet går gäller det att reagera snabbt och du måste fokusera helt på din uppgift. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket gör att du måste ha bra kondition.
Kompetens
Som deltidsbrandman är det viktigt att du på kort tid kan rycka ut vid en insats. Därför behöver du ha din bostad och din ordinarie arbetsplats i Svedala så att du kan ta dig till brandstationen och vara redo för utryckning inom fem minuter. Det är också viktigt att din arbetsgivare ger sitt medgivande till att du kan lämna dit ordinarie arbete när larm inkommer.
Det är meriterande med tidigare utbildningar och erfarenhet inom räddning, skydd mot olyckor eller sjukvård, men förkunskaper är inte nödvändiga för att du ska vara aktuell för tjänsten. Vi utbildar dig till deltidsbrandman efter anställning!
B-körkort krävs, C-körkort är meriterande.
Du behöver ha fysisk förmåga att klara kraven som ställs för genomförande av våra arbetsuppgifter enligt arbetsmiljöverket, exempelvis för rökdykning.
Du behöver vara simkunnig, vilket du ska kunna styrka med ett intyg.
Tjänsten innebär säkerhetsklassning vilket innebär att sökande måste ställa sig till förfogande för prövning. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att testa sökande för både fysisk och psykisk stabilitet.
Deltid, med beredskap i hemmet var fjärde vecka. Viss planerad arbetstid, främst kvällarErsättning
Ersättning utgår enligt gällande RiB-avtal.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
