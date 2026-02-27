Räddningstjänsten i Boxholms kommun söker deltidsbrandmän
2026-02-27
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Våra nya medarbetare (kvinnor eller män) som vi avser att anställa under året 2026 har en normal fysik och simförmåga samt ambition att vidmakthålla denna. Vidare ska man vara psykiskt stark, stabil, uthållig, ödmjuk och pålitlig samt kunna arbeta såväl i grupp som individuellt.
Introduktionsutbildning kommer att bedrivas v.16-17Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Utryckningstjänst att vid sidan av ordinarie arbete i huvudanställningen ha beredskap som brandman med skyldighet att kunna inställa sig för tjänstgöring inom 5 minuter på brandstationen i Boxholm. Övning/utbildning sker kontinuerligt ca 50 timmar per år på såväl kvällstid som lördagar.
Formella krav:
• Det är ett krav att man har bostad alternativt arbete i tätorten Boxholm.
• Du måste ha din huvudarbetsgivares tillstånd att jobba som deltidsbrandman
• Uppfylla fysiska/medicinska krav för rökdykare.
• Du ska ha fullgod syn med glasögon/linser, färgseende och hörsel.
• B-körkort
Meriterande:
• Körkort med C-behörighet.
De sökande som bedöms vara lämpliga kallas till intervju och test där lämplighet för yrket testas. Lön enligt Rib-avtalet. Tillträde efter överenskommelse.
Anställningen startar med en introduktionsutbildning under ett par veckor i höst. Du har även möjlighet att anmäla dig till kursen Grib som är en utbildning för deltidsbrandmän och som bedrivs av MSB-myndigheten inom 1-2 år.
Läs gärna mer på www.msb.se
om att bli deltidsbrandman. Ersättning
Timlön Så ansöker du
