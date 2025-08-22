Räddningspersonal i beredskap till Tanumshede och Hamburgsund
Vill du hjälpa kommunens invånare och besökare att känna sig trygga i sin vardag?
Då är du personen vi söker för uppgiften som räddningspersonal i beredskap - välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning
Tanums räddningstjänst består av två RIB-stationer (räddningspersonal i beredskap), en station i Hamburgsund och en i Tanumshede.
Vi är cirka 60 medarbetare och ingår i Västra Räddningsregionen.
Nu vill vi förstärka och söker kollegor till både vår station i Hamburgsund och till vår station i Tanumshede. Vi söker fler brandmän som kan tjänstgöra i en beredskapsgrupp eller i en poolgrupp.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman i beredskap innebär att du är med och skapar trygghet i samhället. Du har ett annat jobb eller studerar men är beredd att när personsökaren ljuder, infinna dig på brandstationen skyndsamt, så att räddningsfordonet kan lämna brandstationen inom 5 - 7 minuter. Du ingår i en beredskapsgrupp som har beredskap efter fastställt schema vanligast var fjärde vecka.
Ni som grupp löser uppgifter tillsammans och larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningar och andra situationer där behovet av ett snabbt ingripande kan vara avgörande.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att klara arbetet som brandman är följande kvalifikationer en förutsättning:
- fullt frisk som säkerställs med en hälsoundersökning
- grundläggande fysik som säkerställs genom ett rullbandstest
- har körkort lägst B och tillgång till egen bil
- är simkunnig
- bor och arbetar inom 5 minuter (Tanumshede) - 7 minuter (Hamburgsund) från brandstationen
- medgivande av din huvudarbetsgivare att du får lämna arbetsplatsen för larm, eventuella övningar och utbildningar
Du som söker är en person som:
- delar värdeorden förtroende, ansvar, respekt och omtanke
- vill vara med och göra skillnad i samhället
- har båda fötterna på jorden och hjärtat på rätta stället
- gillar att utvecklas och lära dig nya saker
- vill lösa uppgifter tillsammans som ett team.
Vi ser även efter olika kvalitéer och personliga egenskaper som är viktiga inom räddningstjänsten. Vi vet att olika yrkeskunskaper och bakgrunder ger en ökad kompetens. Vi värdesätter också den kompetens som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
Se länk för mer information både för arbetstagare och arbetsgivare: http://www.blideltidsbrandman.se
Vi erbjuder
För att få en bra grund i arbetet som brandman utbildas du först internt under cirka två till tre veckor inom det första året. Därefter i någon av MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) räddningstjänstanpassade utbildning eller motsvarande utbildning som är sex veckor.
Du behöver vara beredd att ta C-körkort (lastbil) som bekostas av oss. För att kunna upprätthålla goda kunskaper övar du cirka 50-60 timmar per år, oftast på kvällstid. Lön utgår för beredskap, övningar, utbildningar och eventuella larm.
Upplysningar
För mer information om uppdraget och verksamheten, kontakta:
Mikael Anneflod
Operativ samordnare mikael.anneflod@tanum.se
0525 - 183 15
Tomas Rönnborg
Operativ chef tomas.ronnborg@tanum.se
0525 - 182 42Så ansöker du
Urval och tillträde sker löpande - vänta inte för länge! Sista möjliga ansökningsdatum är den 30 september 2025. Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Ersättning
Ersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/171".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Räddningstjänsten
Mikael Anneflod 0525-18315
9471358