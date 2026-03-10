Radartekniker på 181 Radarpluton till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Trivdes du i arbetet på gruppnivå som soldat och gillar att vara ute i fält? Då kan en tjänst hos oss vara något för dig. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa! Radarpluton söker soldater mot understödsskytt, fordonsförare och teknik.
Om enheten
Sensorkompaniet, en del av Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsbataljon, är mobilt och har som uppgift att förtäta, komplettera och ersätta infrastruktur för flygradio och radar med rörliga system. Kompaniet kan med kort varsel förstärka radartäckningen, flygradiotäckningen och sambandet vid strategiska punkter över hela landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som soldat på Radarpluton kommer du att ingå i en grupp av soldater och specialistofficerare. Dina kollegor i gruppen utgörs av tekniker, stridssjukvårdare, fordonsförare, understödsskyttar och höghöjdsarbetare. Din gruppchef utgörs av en specialistofficerare. Således finns det hög och spridd kompetens på gruppen och möjligheterna till att utvecklas är god i det dagliga arbetet. Gruppen äger själva stor frihet i hur de löser sina uppgifter.
Radarteknikern utbildas inom specifika tekniska system inom radar samt klättring för höghöjdsarbeten. Du utgör stöd till specialistofficeren på gruppen i upprättandet och drifthållningen av radarsystemen samt med felsökning och kraftförsörjning. Du kommer även ha möjlighet att under arbetstid genomföra fysisk träning både enskilt och gemensamt. Du kommer ha möjlighet att sätta din prägel på träningen och leda träningspass för övriga.
Den dagliga verksamheten bedrivs huvudsakligen på Uppsala Garnison. Kompaniets uppgifter kan dock innebära att gruppen behöver genomföra arbeten var som helst över hela Sveriges yta. Under dessa uppdrag arbetar du och din grupp ofta långt bort från övriga delar av kompaniet.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat
• Multitest 175p, Fälttest 13:30 min
• B-körkort
Personliga egenskaper
Kompaniet som du söker till är förhållandevis litet, där du kommer samarbeta med samtliga delar av kompaniet. Således söker vi individer som har en positiv människosyn, tycker om att arbeta i små och sammansvetsade grupper, ser möjligheter och vill bidra med sin kompetens mot ett gemensamt mål. Du behöver även kunna arbeta självständigt, och ta ansvar för din befattning och gruppens gemensamma materiel. Du är beredd att vidareutveckla dig i tjänsten i syfte att bättre bidra till gruppens förmåga. Du vill vara delaktig i beslutsprocessen, men även vara lojal mot fattade beslut. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att arbeta med tekniska system
• Fordonsmekaniker
• Erfarenheter av understödsvapen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Plutonchef 181. Radarpluton
E-postadress: strilbat.sensorkomp-radar@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789292