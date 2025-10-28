Råd- och stödkoordinatorer till det sociala fältarbetet
2025-10-28
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. I oktober 2024 trädde den nya organisationen i kraft. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig (och några till).
Inom enheten Socialt fältarbete finns fältarbete riktat mot ungdomar, uppsökande verksamhet mot vuxna som befinner sig i hemlöshet, Råd- och stödkoordinatorerna samt samordningen av stadens ANDTS arbete.
Enheten spelar en viktig roll i arbetet mot en mer närvarande och tillgänglig socialtjänst. Vi ska finns där invånarna finns och erbjuder rådgivning och stöd utan föregående behovsprövning. Vårt team möter en bred målgrupp - barn, ungdomar och vuxna - med ett gemensamt mål: att skapa en socialtjänst som är lättillgänglig, nära invånarna och som bygger på tidiga insatser.
Idag har vi två råd- och stödkoordinatorer och vi dubblar nu till att bli fyra.
Du kommer att vara anställd under en enhetschef som leder hela enheten med stöd av teamledare.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Råd- och stödkoordinatorerna är ute på stadens olika arenor och finns tillgängliga för invånarna. 2026 gör vi ytterligare flyttningar med att ta ut det sociala arbetet i staden där invånarna finns. Syftet är att coacha invånaren att få tillgång till det stöd som den behöver. Vi arbetar för invånarnas intressen och kan praktiskt brygga över invånaren till rätt stöd. Därför ligger en stor del av vårt arbete i att bygga relationer och samverka med bland annat skola, region, arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer som arbetar med socialt arbete. Verksamheten är en del i ett större sammanhang och en viktig del är att samverka och samarbeta med andra aktörer internt och externt samt att verka för ett öppet klimat och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Som Råd- och stödkoordinator arbetar du utifrån icke behovsprövade insatser för individ och grupp. Du arbetar till stor del med information och rådgivning och är en viktig del i den nära socialtjänsten.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet och har för avsikt att ytterligare utveckla detta arbete framöver med bland annat en förvaltningsövergripande implementering av signs of safety.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
En arbetsplats där du som medarbetare är viktig och där ditt arbete gör skillnad.
Ett strukturerat stödsystem och tillgång till kompetenta kollegor och ledning.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du kommer att få arbeta verksamhetsnära på en arbetsplats där dialog och teamkänsla en självklarhet.Kvalifikationer
För arbetet krävs
• Socionomexamen eller annan akademisk examen inom socialt arbete med minst 180 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 4 års erfarenhet av arbete med barn, unga eller vuxna inom socialtjänsten
• God erfarenhet av socialförvaltningens arbete och vilka lagar och förordningar vi arbetar utifrån
• Ha lätt för att använda och lära dig digitala system samt kunna uttrycka dig väl i svenska både i tal och skrift
• Att du har B-körkort och att du vill köra bil
Meriterande
• Utbildning/kunskap i tex. Signs of safety, case mangement och MI
• Kunskaper inom relevanta områden som exempelvis stödsamordning, NPF, psykisk ohälsa, hemlöshet, ungdomskriminalitet, skadligt bruk och beroende, m.m
• Kunskaper i journalsystem såsom Lifecare
• Erfarenhet av att arbeta med evidensbaserade metoder
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
