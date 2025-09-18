R&D Engineer / forskningsingenjör till Life Science företag i Uppsala
2025-09-18
Är du redo för en roll där du kombinerar laboratoriearbete med systemutveckling och innovativ forskning?
Academic Resource söker nu en Senior R&D Engineer till ett långsiktigt konsultuppdrag inom Life Science. Uppdraget startar den 1 oktober 2025 och pågår till 10 september 2026, med placering på site i Uppsala. Omfattning: heltid, 40 h/vecka.
Om rollen
Som Senior R&D Engineer blir du en nyckelperson i scrumteamet System & Application, där du arbetar i nära samverkan med kollegor inom system, applikation, hårdvara, mjukvara och consumables. Här får du en varierad roll som kombinerar praktiskt labbarbete, metodutvärdering och systemutveckling i komplexa projekt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera, utföra och rapportera delaktiviteter i större systemprojekt
• Genomföra labbexperiment med reagens och modellsystem för att utvärdera applikationer, metoder eller mjukvara
• Delta aktivt i planering, diskussioner och projektmöten
• Följa etablerade processer och rutiner för kvalitet och dokumentation
Du blir en del av en forsknings- och utvecklingsmiljö som arbetar agilt i fyra scrumteam och driver projekt som omfattar nyutveckling (NPD), market support och produktvård.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning med inriktning mot molekylär bioteknik och analys. Vidare har du:
• Arbetslivserfarenhet av praktiskt labbarbete, minst ett par år
• Analyskunskaper, gärna med erfarenhet av Biacore
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i R&D-projekt inom systemutveckling
• Erfarenhet av att designa mjukvara och ett intresse för applikations- och mjukvaruaspekterDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Noggrann, ansvarstagande och med god förmåga att se helheten
• Van att planera, utföra och rapportera både självständigt och i samarbete med andra
• Socialt kompetent och flexibel - du trivs i en stor grupp där man är beroende av varandras expertis
• Nyfiken, drivande och engagerad i att hitta innovativa lösningar
Detta är rollen för dig som vill bidra till framtidens analyser av läkemedelskandidater och samtidigt utvecklas i en internationell forskningsmiljö.
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av uthyrning, rekrytering samt interim management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans samt HR.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön
• Trygghet via kollektivavtalens villkor för lön, försäkringar, pension och semester
• En engagerad konsultchef som följer dig under hela uppdraget och stöttar din utveckling
• Möjlighet att växa i varierade roller hos spännande kundföretagSå ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt med uppdaterat CV och personligt brev på svenska i PDF- eller Word-format.
Klicka nedan på "Sök tjänsten" och ange referens: CSE0925
Har du frågor? Kontakta oss på:rekrytering.lifescience@academicresource.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556649-0917) Jobbnummer
9516149